Дроны атаковали полигон, откуда Россия приловчилась запускать 'Орешник' по Украине

В районе полигона в Астраханской области действовали вражеские силы ПВО.

Российские мониторинговые каналы заявляют об атаке украинских беспилотников на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда РФ запускала по Украине ракету "Орешник". В этом районе работала противовоздушная оборона.

Как пишет военный портал "Милитарный", полигон используется не только для пусков баллистических ракет средней дальности (БРСД) из комплекса "Орешник". На полигоне также испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.

Предыдущая атака на полигон

Напомним, что в начале декабря прошлого года россияне также заявляли, что дроны долетели до "Капустного яра". Они утверждали, что сбили все дроны, однако, судя по видео очевидцев, там повреждено по крайней мере административное здание.

Удары "Орешником" по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 9 января Россия нанесла ракетный удар "Орешником" по Львовской области. Камеры зафиксировали последовательную серию громких взрывов.

В СБУ сообщили, что враг направил ракету по гражданской инфраструктуре, пытаясь "уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий".

А 21 ноября Россия запустила "Орешник" по Днепру. Камеры наблюдения также зафиксировали взрывы так называемых суббоеприпасов, когда они входили в нижние слои атмосферы. Известно, что взрывы произошли в районе завода "Южмаш". Однако эксперты отмечают, что взрывы над землей, вероятно, не привели к масштабным разрушениям.

