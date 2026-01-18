В боеголовке 'Орешника' нашли критические недостатки, - аналитики

Ракета оказалась не такой уж высокоточной и не очень надежной.

В боеголовках российского ракетного комплекса "Орешник" отсутствует система индивидуального наведения боевых блоков, что ставит под сомнение заявления российского руководства о якобы высокоточности этого оружия.

Как пишет российский телеграм-канал MilitaryRussia, специализирующийся на российских вооружениях, изучив доступные в сети фото остатков ракеты после ударов по Украине в 2024 и 2026 годах, они пришли к выводу, что "Орешник" не имеет блоков индивидуального разведения.

"Вероятно, в боевой ступени использован типичный для ракет Московского института теплотехники герметичный приборный отсек и газореактивная система ориентации боевой ступени, которая используется при разведении боевых блоков. Боевые блоки, вероятно, подобны классическим неуправляемым блокам, но являются носителями кассеты с боевыми элементами", – пишет телеграм-канал.

В целом боеголовка "Орешника", по мнению аналитиков, состоит из шести боевых блоков, каждый из которых несет шесть поражающих элементов – всего 36 поражающих элементов в одной ракете.

Украинский проект "Мілітарний", анализируя видео удара по пригороду Львова в ночь на 9 января, отмечает, что до земли долетели четыре группы поражающих элементов, после чего зафиксировано падение еще двух отдельных элементов. Иными словами, два боевых блока не раскрылись и не выбросили поражающие элементы. Причем били они на значительном расстоянии друг от друга.

"Это может указывать на то, что сверхвысокая скорость создает проблемы не только для точности ракеты в конвенционном кинетическом исполнении, когда боевые части не содержат взрывчатки и поражают цель исключительно за счет массы и скорости, но и приводит к тому, что не все боевые части физически выдерживают повторный вход в атмосферу", – пишет "Мілітарний".

Проблемы "Орешника"

Как писал УНИАН, ранее аналитики выразили сомнения, что в неядерном исполнении "Орешник" в принципе способен причинить значимый ущерб своей цели. По расчётам Defense Express, кинетическая энергия каждого боевого блока "Орешника" эквивалентна примерно 50 кг тротила. Однако из-за полного отсутствия фугасного и осколочного действия реальная поражающая способность существенно ниже, чем у обычной 100-кг авиабомбы ФАБ-100.

Офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в свою очередь отмечал, что "Орешник", скорее всего, представляет собой модернизированную старую советскую баллистическую ракету (возможно, межконтинентального класса).

