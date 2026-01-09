Способен ли неядерный 'Орешник' вообще что-то разрушить: эксперты оценили его мощность

"Орешник" спроектирован для ядерных ударов, и эффективность его неядерной версии пока выглядит очень сомнительной.

Прошлой ночью российский агрессор во второй раз за время войны применил против Украины ракету средней дальности "Орешник" с кинетической боеголовкой. В такой конфигурации боевая эффективность данного оружия более чем сомнительна, пишет украинский военно-аналитический портал Defense Express.

Учитывая, что была использована неядерная боеголовка, удар нанесли кинетической боеголовкой, то есть "болванкой" без взрывчатых веществ, которая просто врезалась в цель на высокой скорости.

На основе имеющейся в открытом доступе информации, аналитики Defense Express предполагают, что боеголовка "Орешника" состоит из шести боевых блоков с индивидуальным наведением массой около 150 кг каждый. При приближении к поверхности земли в плотных слоях атмосферы скорость боевых частей составляет ориентировочно 1,5-1,8 км/с. Зная эти два ключевых параметра (масса и скорость), можно рассчитать ударную мощность каждого такого боевого блока.

Проведя математические расчеты, в Defense Express пришли к выводу, что условная "мощность удара" каждой 150-килограммовой "болванки" "Орешника" примерно эквивалентна взрыву 50 кг тротила.

Замечание УНИАН. Для понимания, согласно известной информации, "Шахеды" в первоначальной версии имели 30 кг взрывчатки, а в более поздней версии – 62 кг.

Вместе с тем в Defense Express отмечают, что кинетический удар болванок "Орешника" не имеет фугасного действия обычной взрывчатки и не имеет дополнительных поражающих элементов (шрапнели), как в обычной осколочно-фугасной боевой части. По мнению аналитиков, это делает эффективность одного боевого блока данной ракеты ниже, чем у обычной авиабомбы ФАБ-100.

Также у экспертов есть вопросы и касательно реальной точности "Орешника", ведь наведение индивидуальных боевых блоков происходит еще в космосе, на высоте в несколько сотен километров. В этих условиях точность блоков в лучшем случае составляет около 100 метров, а для советских технологий, на которых основан "Орешник", – около 300-500 метров.

"Такая точность позволяет поразить что-то исключительно случайно", – пишут в Defense Express, акцентируя, что параметры ракеты приемлемы только для ядерных ударов, а не для кинетических боеголовок.

Удар "Орешника" по Львову: последние новости

Как писал УНИАН, эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов считает, что удар российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" по Львову не имел целью уничтожение значимых объектов, а был демонстративным посланием Европе о возможностях и решимости России. Именно поэтому для атаки был выбран город на западе Украины.

По его словам, эффективность боеприпаса ограничена: кинетические элементы пробили только две плиты перекрытия и уничтожили собрание сочинений Ленина в помещении. Это, по мнению "Флэша", опровергает утверждения российских каналов о глубоких проникающих ударах на десятки метров в грунт.

