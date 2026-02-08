Во время удара РФ 7 февраля Украина не полагалась на F-16: Игнат раскрыл причину

В ночь на 7 февраля Силы обороны Украины не могли рассчитывать на пилотируемую авиацию из-за нелетной погоды во время массированной атаки РФ. Из-за этого украинские военные использовали другие средства для сбивания вражеских целей. Об этом рассказал начальник Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала "Киев24".
"Мы видим сложные погодные условия. Это первоочередной фактор, почему сложно сбивать, потому что такая видимость плохая. Снег - это нелетная погода. Соответственно, мы не могли рассчитывать в достаточной мере на пилотируемую авиацию, в частности самолеты F-16, Mirage, которые очень эффективно выступают в защите именно во время ударов крылатыми ракетами", - отметил он.
По словам Игната, 24 ракеты во время отражения атаки украинские войска сбили зенитными ракетными комплексами.
Военнослужащий добавил, что Силы обороны имеют различные способы для сбивания воздушных угроз, а именно мобильные огневые группы, системы РЭБ и так называемое малое ПВО. Однако не всегда можно найти комплекс или подразделение в нужное время и в нужном месте. Кроме того, по словам Игната, на это все влияет погода.
Он подчеркнул, что хорошая погода необходима и для работы дронов-перехватчиков, которые "сбивают даже больше (БПЛА), чем мобильные огневые группы".
"Им тоже нужна погода. Они видят глазами. Камера, будь то глаза пилота или глаза искусственного интеллекта - он должен видеть цель. Если у нас туман, низкая облачность и плохая видимость, то есть нелетная погода, то результат от них будет значительно меньше, иногда даже равен [нулю]", - объяснил Игнат.
Начальник Управления коммуникаций командования ВС ВСУ добавил, что "сейчас люди реагируют довольно болезненно" на прилеты. Он отметил, что по сравнению с другими годами оккупанты увеличили удары баллистикой, которую можно сбить только американскими системами Patriot.
"Петриотов" тоже нужно иметь достаточно в разных городах, а радиус действия баллистики - 25 километров. Очень трудно охватить всю территорию нашего государства", - подчеркнул военный.
Также Россия наращивает количество БпЛА.
"Если раньше у нас была ПВО еще с советскими ракетами - "Бук", С-300 и другие - то сейчас мы рассчитываем фактически исключительно на западные образцы техники и западные ракеты. То есть ПВО у нас по количеству стало меньше (учитывая, что советские образцы исчерпались), а дронов стало больше. Поэтому, возможно, раньше были большие показатели", - подытожил Игнат.
Атака РФ 7 февраля - что известно
Ранее Воздушные силы раскрыли детали российской атаки 7 февраля. По информации ВС ВСУ, россияне применили более 447 дронов и ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основными направлениями удара были западные области - Львовщина, Ивано-Франковщина, Ровенщина, Винницкая область.
В частности, стало известно, что армия РФ обстреляла Ровенскую, Хмельницкую и Львовскую области. В результате в Ровенской области два человека получили ранения. В то же время в Хмельницкой области был травмирован мужчина 1971 года рождения.