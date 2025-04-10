США в списке занимают всего одну позицию - на третьем месте.

В списке самых быстрых истребителей в мире доминируют россияне, они же и возглавлют этот список, и это поднимает вопрос о способности американцев идти в ногу со временем. Об этом пишет бывший офицер пехоты армии США Брент М. Иствуд для портала 19fortyfive.

1. МиГ-25

На вершине списка архаичный российский МиГ-25 Foxbat, который развивает максимальную скорость 3,2 Маха (1 Мах - 1225 км/ч).

Как отмечает эксперт, истребитель существует уже 60 лет и его системы уже устарели, но некоторые ВВС все еще летают на нем - Сирия, Алжир, Ирак, Ливия и Индия. В то же время МиГ-25 обычно переходил только на 2.83 Маха, чтобы сохранить двигатели холодными на высоких скоростях.

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2. МиГ-31

Следующим в списке скоростных самолетов идет МиГ-31 Foxhound, такой же старый самолет, который однако может развивать максимальную скорость 2,83 Маха. По сравнению с МиГ-25 этот истребитель был улучшен и не имел ограничений при низких полетах.

Как отмечает эксперт, МиГ-31 мог превосходить другие истребители своего времени, но его легко отследить на радаре, и это ограничивало его в боях.

Россияне до сих пор используют этот самолет, а ВВС Казахстана считали его лучшим истребителем в своем парке, но в 2023 году сняли с вооружения из-за дороговизны обслуживания и поддержания в воздухе.

3. Семейство истребителей F-15

Истребители семейства F-15 ВВС США - F-15 Eagle и F-15E Strike Eagle, которые летают уже 50 лет, могут развивать максимальную скорость 2,5 Маха.

Они весят не так много, как конкурирующие самолеты, и это делает их очень маневренными и проворными. Также большая площадь крыла позволяет истребителю ускоряться при выполнении поворотов и других маневров. За время своего существования F-15 одержал 100 воздушных побед.

4. Су-27

Истребитель Су-27 может развивать скорость 2,35 Маха и известен своей дальностью и маневренностью.

Русские считали, что Су-27 может бросить вызов F-15 и за прошедшие годы этот истребитель был значительно модернизирован.

5. МиГ-23

МиГ-23 известен своей конструкцией крыла с изменяемой стреловидностью. Он может достигать скорости в 2.35 Маха. За годы своего существования Россия построила более 5 000 этих самолетов.

Истребитель очень популярен на экспортном рынке, на нем летали или продолжают летать ВВС Анголы, Кубы, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Казахстана, Ливии, Северной Кореи, Судана, Сирии и Зимбабве.

Хотя это самолет третьего поколения - первый его пполет состоялся в 1967 году, но он до сих пор остается на высоте а пилоты в восторге от его крыльев, которые способствуют маневрированию.

Ранее оборонный обозреватель Айзек Зайц объяснил, в чем проблема российского истребителя МиГ-35. На возможности этого самолета значительно влияет война в Украине, подчеркнул он.

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