Этот беспилотник способен дозаправить боевой самолет в воздухе 6,4 тоннами топлива.

Полет первой серийной модели беспилотника MQ-25 состоится уже в этом году, а интеграцию на борт авианосца стоит ждать в 2026 году. Это свидетельствует о том, что с момента появления первого прототипа до окончания разработки пройдет 12 лет. О таких сроках рассказал вице-адмирал Дэнил Чивер, возглавляющий Военно-воздушные силы ВМС США, на конференции WEST 2025 в Сан-Диего, пишет Breaking Defense.

В то же время в Defense Express напомнили, что MQ-25 является первым в мире дроном-дозаправщиком, который способен дозаправить боевой самолет в воздухе 6,4 тоннами топлива на расстоянии не менее 926 км от авианосца.

Его разработала компания Boeing, а в 2014 году был построен первый прототип. Уже в 2018 году ВМС США подписали контракт с компанией стоимостью в 805 млн долларов на разработку и построение трех MQ-25 Stingray.

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"Проект этого БПЛА был разработан в рамках программы UCLASS - (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike), тогда MQ-25 назывался RAQ-25, но конечно разница была не только в названии, но и в назначении. Планировалось что RAQ-25 станет беспилотным стелс-бомбардировщиком", - подчеркнули аналитики издания.

По словам экспертов, RAQ-25 должен был наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для вражеских средств ПВО, однако из-за сложности разработки ВМС решили изменить его на беспилотный стелс-дозаправщик, из-за чего и изменили название на MQ-25 Stingray.

"Сейчас в ВМС США роль дозаправщика вынуждены выполнять палубные истребители F/A-18, это становится возможным благодаря специальному заправочному оборудованию, оно представляет собой контейнер с системой "шланг-конус", это превращает истребитель в самолет дозаправщик. Такой же контейнер устанавливается и на MQ-25", - пояснили в Defense Express.

В то же время эксперты отмечают, что использование MQ-25 увеличит боевой радиус F/A-18 с 830 км до 1300 км, а также освободит 20% - 30% парка самолетов, которые выполняли роль дозаправщика для использования их по прямому назначению.

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Ранее военный эксперт Валерий Романенко ответил, способна ли Украина создать свой аналог Patriot. По его словам, вряд ли это произойдет, ведь есть несколько причин - как организационных, так и технических.

Также стало известно, что Иран создал БпЛА-гигант, который может нести сразу 13 бомб. В частности такой беспилотник имеет впечатляющие размеры. Его размах крыла составляет 22 м, а взлетная масса равна 3100 кг. Для сравнения, Bayraktar TB2 имеет размах крыла 12 м, а его максимальная взлетная масса - 650 кг.

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