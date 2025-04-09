В мире есть всего несколько примеров производства, связанного с Patriot, но есть ряд нюансов.

У Украины в наличии на текущий момент имеется около шести батарей Patriot. При этом минимальная потребность нашей страны в условиях полномасштабной войны — 10 единиц, общая — 25, пишет Defense Express. Однако даже с обеспечением такого количества батарей, для защиты украинских городов от ракет оккупантов, возникли сложности. Поэтому есть задача — решить вопрос дефицита и самих батарей Patriot, и ракет к ним.

"А одним из сценариев, воспользоваться которым уже неоднократно призывал Киев, является локализация производства этих средств ПВО в Украине", - говорится в материале. Эксперты сообщают, что задача эта сложная, ведь на текущий момент нет ни одной страны, которая имела бы возможность самостоятельно производить Patriot по лицензии. Компания-разработник Patriot Raytheon, как сообщается, вряд ли согласится на передачу "всего пакета технологий".

Однако существует вариант частичной локализации производства. Примером такого варианта является Польша с программой Wisla, которая еще в 2018 году заказала две батареи Patriot (две РЛС AN/MPQ-65, 8 пусковых установок в каждой) и 208 ракет PAC-3 MSE за 4,75 миллиарда долларов.

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"Одним из условий договора было участие польских предприятий в производстве определенных элементов ЗРК. В частности поляки решили установить все элементы ЗРК на шасси отечественного производства Jelc. А также получили частичную локализацию отдельных узлов и агрегатов пусковых, машин обеспечения и их финальную сборку в самой Польше, а также в РЛС интегрировали польскую систему "свой-чужой", - подчеркивает СМИ.

Второй этап программы Wisla должен усилить Польшу дополнительными системами Patriot. Сумма — около 15 миллиардов долларов. На эти деньги покупается 12 новых РЛС LTAMDS и производятся на собственных заводах 48 пусковых установок. Министерство обороны Польши заявляло о передаче определенной части технологий (связанных с РЛС LTAMDS и системой управления). Также их Patriot будут работать с обзорными радарами PET-PCL и P-18P собственного производства.

Кроме того, польский авиационный завод PZL Mielec находится во владении компании Lockheed Martin, которая, в свою очередь, производит ракету MSE. Поэтому у Польши есть возможность производить некоторые компоненты этой ракеты. Первый этап программы Wisla происходил в течение шести лет. Второй этап рассчитан до 2029 года.

Ракеты к Patriot за пределами США производятся исключительно в Японии, по лицензии. Mitsubishi Heavy Industries собирает до 30 ракет MSE в год из американских комплектующих. Производство "упирается" в возможность компаний-подрядчиков из США, которые и поставляют Японии комплектующие. В сентябре 2026 года ситуация изменится, ведь заработает совместное предприятие MBDA и Raytheon под названием COMLOG в Шробенхаузене, Германия, которое тоже сможет производить ракеты GEM-T к Patriot.

"Таким образом, эти малочисленные примеры частичной локализации отдельных элементов Patriot и ракет к нему прямо говорят, что этот процесс "ходит" только по миллиардным контрактам на основе многолетнего сотрудничества. И в любом случае не реализуется в краткосрочной перспективе", - пишет СМИ.

Другие новости о Patriot для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Украина получила только половину дополнительных Patriot, но есть другая проблема.

Кроме Patriot, Украина имеет также два комплекса SAMP/T от Италии и Франции, еще один обещает Италия. Но эффективность SAMP/T против баллистических ракет вызывает сомнения.

Основная проблема - ракеты.

Кроме того, Украине стало стало сложнее сбивать баллистику даже с помощью систем Patriot. Речь идет о том, что враг постоянно совершенствует ракетную технику с целью нанесения Украине как можно больших потерь.

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