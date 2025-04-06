Глава государства подчеркнул, что надо реализовать все договоренности по ПВО, которые были ранее достигнуты с международными партнерами.

Украина нуждается в срочном усилении противовоздушного щита от российского ракетного террора. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к украинцам.

"Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны - это объективная реальность, - и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. Системы Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", - сообщил президент.

Также, по его убеждению, стоит и в Европе, и в Америке значительно активнее производить системы ПВО, ракеты к ним.

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"Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны. Уже об этом со всеми говорили, уже есть понимание, что это абсолютно возможно, и каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать наконец то, о чем договаривались", - отметил Зеленский.

Президент Украины поручил министру обороны Рустему Умерову и министру иностранных дел Андрею Сибизи активизировать контакты с партнерами по этому поводу.

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке новой встречи в формате "Рамштайн".

"Главных задач на сегодня две: это именно ПВО, именно Patriot, и вторая задача - это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей", - объяснил президент.

Также он поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно - с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор.

"Нужно соответствующее желание и соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. Также усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии", - заявил Зеленский.

Важность систем ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Зеленский заявил, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной. Тогда он выразил убеждение, что поставки этих ЗРК в Украину можно оплатить замороженными активами России. Речь идет о сумме объемом не менее 30 млрд долларов.

Также начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему "Кинжалы" и "Искандеры" стало сложнее сбивать. Известно, что этой ночью РФ запустила шесть баллистических ракет "Искандер-М" по Киеву и Киевской области, из которых удалось сбить только одну. Всего украинские защитники сбили 13 из 23 ракет.

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