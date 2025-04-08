Украина получила лишь половину от дополнительных батарей Patriot, которые просила ровно год назад как часть от общей потребности, но главная проблема теперь в ракетах, пишет Defense Express.
Украина получила только три полноценные батареи Patriot и одну частичную - то есть половину от запроса на семь ЗРК, поданного ровно год назад. Всего в Украине сейчас примерно шесть батарей Patriot различного состава, что значительно меньше 25, необходимых для полного покрытия, или даже 10, которые называют минимумом.
Недавно украинский президент снова обратился к партнерам, подчеркнув:
"Системы Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь".
Из трех полученных батарей - по одной передали США, Германия и неожиданно Румыния, которая лишь недавно получила Patriot. Нидерланды не смогли собрать батарею полноценно, поэтому передали только радар и три пусковые установки.
Кроме Patriot, Украина имеет также два комплекса SAMP/T от Италии и Франции, еще один обещает Италия. Но эффективность SAMP/T против баллистических ракет вызывает сомнения.
Основная проблема - ракеты. Зеленский 19 февраля заявил: "Командующий мне звонит и говорит: "Мы сейчас возле этого города, и у нас нет ракет для систем Patriot, мы исчерпали их".
Raytheon и Lockheed Martin в 2024 году должны были поставить только 500 ракет MSE и до 240 GEM-T. На 2025 год план - 600 MSE. Украина имеет приоритет в поставках (кроме армии США и Тайваня), но этого не хватает.
Иностранные производства пока не помогут: японская Mitsubishi может собрать до 30 MSE в год, а запуск производства GEM-T в Германии ожидается не раньше сентября 2026 года.
Важность систем ПВО для Украины
Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Зеленский заявил, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной. Тогда он выразил убеждение, что поставки этих ЗРК в Украину можно оплатить замороженными активами России. Речь идет о сумме объемом не менее 30 млрд долларов.
Также начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему "Кинжалы" и "Искандеры" стало сложнее сбивать. Известно, что этой ночью РФ запустила шесть баллистических ракет "Искандер-М" по Киеву и Киевской области, из которых удалось сбить только одну. Всего украинские защитники сбили 13 из 23 ракет.