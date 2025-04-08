В арсенале украинская ПВО имеет также два комплекса SAMP/T от Италии и Франции, еще один обещает Италия. Но их эффективность против баллистики вызывает сомнения.

Украина получила лишь половину от дополнительных батарей Patriot, которые просила ровно год назад как часть от общей потребности, но главная проблема теперь в ракетах, пишет Defense Express.

Украина получила только три полноценные батареи Patriot и одну частичную - то есть половину от запроса на семь ЗРК, поданного ровно год назад. Всего в Украине сейчас примерно шесть батарей Patriot различного состава, что значительно меньше 25, необходимых для полного покрытия, или даже 10, которые называют минимумом.

Недавно украинский президент снова обратился к партнерам, подчеркнув:

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"Системы Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь".

Из трех полученных батарей - по одной передали США, Германия и неожиданно Румыния, которая лишь недавно получила Patriot. Нидерланды не смогли собрать батарею полноценно, поэтому передали только радар и три пусковые установки.

Кроме Patriot, Украина имеет также два комплекса SAMP/T от Италии и Франции, еще один обещает Италия. Но эффективность SAMP/T против баллистических ракет вызывает сомнения.

Основная проблема - ракеты. Зеленский 19 февраля заявил: "Командующий мне звонит и говорит: "Мы сейчас возле этого города, и у нас нет ракет для систем Patriot, мы исчерпали их".

Raytheon и Lockheed Martin в 2024 году должны были поставить только 500 ракет MSE и до 240 GEM-T. На 2025 год план - 600 MSE. Украина имеет приоритет в поставках (кроме армии США и Тайваня), но этого не хватает.

Иностранные производства пока не помогут: японская Mitsubishi может собрать до 30 MSE в год, а запуск производства GEM-T в Германии ожидается не раньше сентября 2026 года.

Важность систем ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Зеленский заявил, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной. Тогда он выразил убеждение, что поставки этих ЗРК в Украину можно оплатить замороженными активами России. Речь идет о сумме объемом не менее 30 млрд долларов.

Также начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему "Кинжалы" и "Искандеры" стало сложнее сбивать. Известно, что этой ночью РФ запустила шесть баллистических ракет "Искандер-М" по Киеву и Киевской области, из которых удалось сбить только одну. Всего украинские защитники сбили 13 из 23 ракет.

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