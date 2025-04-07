Селезнев добавил, что враг пытается создавать в Украине атмосферу коллапса, когда воздушные тревоги раздаются в Украине в наиболее неудобное время - в час пик.

Российские баллистические ракеты из наземных комплексов "Искандер" стало сложнее сбивать даже с применением зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире на Radio NV.

Селезнев отметил, что офицеры по противодействию вражеской баллистике говорят, что "в последнее время российские "Искандеры" стало крайне сложно сбивать, даже используя современные западные комплексы типа Patriot".

Речь идет о том, что враг постоянно совершенствует ракетную технику с целью нанесения Украине как можно больших потерь.

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"Не стоит себя тешить иллюзиями, война является лучшим экзаменатором, который выявляет лучшие качества вооружения и военной техники, и, соответственно, позволяет использовать лучшее на поле боя, к сожалению, для того, чтобы убивать", - сказал Селезнев.

Эксперт призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Селезнев подчеркнул:

"Не всегда наши, даже самые эффективные, самые умелые операторы систем противовоздушной и противоракетной обороны будут способны отражать все вражеские атаки. Тем более, как видим, что враг продолжает комбинировать эти ракетные атаки, добавляя к ним дроны. Видим, что происходит масштабирование изготовления тех же дронов".

Он добавил, что война продолжается, и не стоит тешить себя иллюзиями, что она скоро закончится. Российский диктатор Владимир Путин "бредит тем, чтобы уничтожить Украину как государство и украинство как составляющую сообщества народов мира". С этой целью Путин использует все имеющиеся компоненты.

Также у Селезнева спросили, только ли российская модернизация баллистических ракет свидетельствует о том, что воздушных угроз стало больше.

"Знает ли враг, как работает наш транспорт во время объявления сигнала воздушной тревоги?" - Думаю, знает прекрасно. И он абсолютно иррационально действует для того, чтобы создавать атмосферу паники и хаоса в украинском обществе. Представим себе: останавливается метро, левый и правый берега нашей столицы не взаимосвязаны между собой посредством наиболее массового вида общественного транспорта. Останавливается все, что создает серьезные проблемы. Конечно, враг часто может использовать такие опции для того, чтобы создавать коллапс экономической деятельности нашей страны", - сказал Селезнев.

Он отметил, что до недавнего времени россияне поднимали в воздух истребители МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Это приводило к остановке экономической деятельности в Украине, потому что "Кинжалы" могут долетать до самых западных регионов Украины. Селезнев сообщил:

"Сейчас, насколько мне известно, у россиян исчерпывается потенциал и технический ресурс тех же МиГов, а значит, гораздо проще использовать наземные пусковые комплексы, из которых запускаются те же "Искандеры" или северокорейские KN-23".

Эксперт добавил, что враг пытается создавать в Украине атмосферу коллапса, когда воздушные тревоги раздаются в Украине в самое неудобное время - в час пик.

Изменение тактики ракетных ударов РФ

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне меняют тактику воздушных обстрелов и модернизируют баллистические ракеты. Это делается для того, чтобы Воздушным силам Украины было сложнее сбивать баллистику. Россияне также начали производить больше баллистических ракет, чем крылатых.

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