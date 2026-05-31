Корея досрочно списывает один из старейших истребителей в мире

Пятая по мощности армия мира наконец-то избавляется от одного из своих старейших самолетов.

Южная Корея планирует досрочно вывести из эксплуатации истребители F-5, которые находятся на вооружении уже шесть десятилетий. Как пишет The Korea Herald, об этом заявил начальник штаба ВВС страны генерал Сон Сок Рак.

По словам военного, командование намерено как можно скорее завершить службу самолетов американского производства – уже к концу 2027 года, что на три года раньше плана.

F-5 – это легкий истребитель, разработанный американской компанией Northrop. Южная Корея начала закупать модификации F-5A/B еще в 1965 году, а в 1970-х годах получила более современные версии F-5E. Теперь эти самолеты должны уступить место новому боевому самолету собственной южнокорейской разработки – KF-21.

Как отмечается в публикации, Южная Корея приближается к началу полноценной эксплуатации истребителя KF-21, созданного компанией Korea Aerospace Industries (KAI). Первый испытательный полет самолета состоялся в июле 2022 года, а в начале мая этого года он получил окончательное подтверждение боевой пригодности. Поставки в ВВС должны начаться уже во второй половине 2026 года.

Генеральный директор KAI Ким Чон Чхоль назвал программу KF-21 важным этапом для страны, который обеспечивает Южной Корее собственную платформу боевого самолета.

"Тот факт, что теперь у нас есть собственный самолет, означает, что мы можем устанавливать и испытывать вооружение на собственной платформе", – подчеркнул Ким.

Истребитель KF-21: что известно

Как писал УНИАН, Южная Корея завершила один из ключевых этапов создания своего первого истребителя собственной разработки KF-21 Boramae. Самолет получил оценку полной боевой готовности после почти трехлетних испытаний, в ходе которых выполнил около 1600 полетов, включая проверки вооружения и дозаправку в воздухе. Серийные поставки самолета в ВВС страны должны начаться в ближайшие месяцы.

Проект KF-21, стоимость которого составила около 6 млрд долларов, был запущен в 2015 году для замены устаревших истребителей F-4 и F-5. К 2032 году Южная Корея планирует получить 120 таких самолетов. KF-21 способен развивать скорость до 1,81 Маха, имеет дальность полета до 2900 км и оснащается современным радаром AESA. Производители и эксперты относят его к поколению 4,5, считая промежуточным звеном между американскими F-16 и F-35.

