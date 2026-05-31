Какой средний срок службы автоматической коробки передач и как продлить ее ресурс

Эксперты рассказали, как распознать то, что АКПП скоро выйдет из строя.

Автоматическая коробка переключения передач упрощает управление автомобилем, но чаще она устроена сложнее "механики". Это сложное устройство, которое требует специализированного обслуживания в случае поломки.

Как пишет SlashGear, многие специалисты сходятся во мнении, что автоматические коробки передач могут прослужить до шестизначного пробега без серьезного ремонта, в среднем около 240-320 тысяч километров. Также эксперты рассказали, как продлить срок службы АКПП.

Отмечается, что на срок службы автоматической коробки передач влияют три основных фактора. Одним из них является тип АКПП.

Видео дня

Наиболее распространенным типом является традиционная гидромеханическая автоматическая коробка передач. Также существует бесступенчатая АКПП (CVT), которая чаще всего служит меньше традиционной автоматической КПП.

Вторым фактором, который влияет на срок службы автоматической коробки передач, по мнениюю экспертов, является качество ее обслуживания. Очевидно, что при должном обслуживании АКПП может прослужить значительно дольше.

Использование неподходящей трансмиссионной жидкости, несвоевременная замена жидкости или частая езда с нагрузкой создают дополнительный крутящий момент в системе. Это приводит к накоплению тепла и износу АКПП.

Как распознать то, что АКПП скоро выйдет из строя

В издании отметили, что существует много признаков того, что автоматическая коробка передач выходит из строя. На это часто указывает утечка трансмиссионной жидкости, скрежет или громкие шумы, исходящие из места расположения коробки передач. Также на потребность в ремонте может указать странная работа АКПП.

В издании посоветовали регулярно проводить техническое обслуживание. Также стоит обратить внимание на то, что указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Часто производители указывают там то, какая жидкость требуется для АКПП и как часто ее менять.

При какой скорости автомобиля расход топлива минимален

Ранее глава Главного управления дорожного движения Испании Пере Наварро назвал оптимальную скорость движения для сокращения расхода топлива. По его словам, в диапазоне скоростей от 90 до 100 км/ч двигатель автомобиля работает с максимальной термодинамической эффективностью.

Даже незначительное увеличение скорости сверх указанного диапазона может сильно повлиять на расход топлива. Например, при увеличении скорости со 100 до 110 км/ч расход топлива возрастает на 9%, а при 120 км/ч этот рост уже составляет 30%.

Вас также могут заинтересовать новости: