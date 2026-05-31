В Непале решили строить дороги из переработанного пластика: будет ли это эффективно

Непал пытается найти решение одной из самых серьезных экологических проблем, с которой сталкивается страна, а именно огромного количества пластиковых отходов, переполняющих города, реки и горные районы. Об этом пишет Antena3.

В последние годы рост потребления упакованных товаров и отсутствие эффективных систем переработки привели к массовому накоплению пластика, особенно в таких городах, как Катманду и Покхара. Поэтому местные власти и организации начали испытывать необычный метод - использование переработанного пластика для строительства дорог.

Проект координирует организация Green Road Waste Management, основанная Бималом Бастолой и его командой. Основная идея очень проста - упаковка, которую трудно переработать, такая как пакеты со снеками, упаковка от печенья или другие пластиковые материалы низкого качества, превращается в материал для асфальта.

По информации команды, участвующей в проекте, на каждый километр дороги требуется около двух тонн измельченного пластика.

"Процесс предусматривает плавление пластика и смешивание его с заполнителями, используемыми при строительстве дорог. Затем добавляется битум для получения готового асфальта. Те, кто работает над проектом, утверждают, что дороги, построенные таким образом, более прочные и лучше выдерживают повреждения, вызванные водой", - подчеркнули в материале.

В частности, Бимал Бастола отметил:

"Я увидел потенциал в этих пластиковых материалах, которые обычно попадают на свалку, и решил, что их можно использовать в качестве частичной альтернативы битуму".

Издание добавляет, что проблема отходов в Непале становится все острее на фоне быстрой урбанизации и недостаточной инфраструктуры для переработки. Согласно международным отчетам, города Непала ежедневно генерируют тысячи тонн мусора, поэтому пластик является одной из его крупнейших составляющих.

Сторонники проекта уверяют, что этот метод может одновременно решить две проблемы - управление отходами и плохое состояние дорожной инфраструктуры. Такая технология уже опробована в других странах, в частности в Индии, Бангладеш и Нидерландах.

В то же время специалисты по охране окружающей среды обращают внимание на то, что необходимы дополнительные исследования по долгосрочному воздействию. Эксперты требуют проведения исследований по выбросам, образующимся при производстве асфальта, деградации материала и риску появления микропластика в природе.

"Для многих местных жителей эта инициатива является надеждой на то, что города могут стать чище и экологичнее. Если результаты будут положительными, непальскую модель могут перенять и другие страны, которые сталкиваются с серьезными проблемами загрязнения и обращения с городскими отходами", - добавляют в публикации.

Как писал УНИАН, грузовик с 152 колесами проехал через австралийский город. Известно, что грузом была центральная секция режущей головки туннелепроходческой машины "Моника", весом более 136 тонн и шириной около 7 метров.

Также сообщалось, что в Германии фермер открыл одно необычное автокафе. Время ожидания клиентов достигает даже двух часов, что говорит о большой популярности этого места.

