Каким будет первый день лета в Украине: прогноз синоптиков

1 июня погода будет различаться в зависимости от региона.

В понедельник, 1 июня, центральная Украина избавится от дождей, тогда как в ряде других регионов погода продолжит демонстрировать изменчивость. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в течение понедельника синоптики прогнозируют переменную облачность. При этом ожидается дождливая погода на востоке, западе, а также в Винницкой и Одесской областях. На востоке – с грозами. Остальная территория страны – без осадков.

Вместе с тем ночью и утром в восточных, северных, а также в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами возможен туман.

Ветер умеренный, 5-10 м/с. Направление - северное, на Правобережье - юго-восточное.

Температура ночью будет держаться в диапазоне от 5 до 10°, на морском побережье до 13°. Днем столбики термометров будут показывать 15-20°.

Погода в Киеве

Что касается столичного региона, то первый день лета здесь пройдет без осадков, с переменной облачностью. За пределами города ночью и утром возможен туман.

Ночная температура в области составит 5-10°, днем 15-20°. В Киеве термометры покажут 6-8° ночью и 18-20° днем.

Погода летом: прогноз синоптиков

Как писал УНИАН, синоптики прогнозируют, что лето 2026 года в Украине может быть прохладнее и менее жарким, чем в предыдущие годы. По данным метеорологических моделей, в Киеве ожидается преимущественно облачная погода с повышенным количеством осадков и средними температурами примерно на несколько градусов ниже, чем в 2025 году, без экстремальной жары выше +30°.

Лето пройдет в нестабильных условиях: июнь и июль будут дождливыми и относительно прохладными, а август – немного суше, но с умеренной жарой и прохладными ночами.

