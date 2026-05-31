Британец посетил все страны бывшего СССР и назвал лучшую

Украина в списке стоит выше России, но не на первом месте.

Многим иностранцам все постсоветские страны десятилетиями представлялись чем-то одним, обломками России. И это в лучшем случае, потому что у некоторых были еще худшие представления. Только полномасштабная война заставила их осознать, что это совершенно разные страны, в которых живут отдельные народы с самобытными культурами и собственным мировоззрением.

Британский тревел-блогер, ведущий YouTube-канал Bald and bankrupt, за годы путешествий посетил все 15 бывших республик СССР и составил собственный рейтинг стран, исходя исключительно из личного опыта путешествий. Он обобщил десятки поездок, годы наблюдений и сотни встреч с местными жителями, оценивая страны по впечатлениям от людей, быта, визовых сложностей, советского наследия и общей атмосферы.

Туркменистан – 15-е место

Автор называет Туркменистан самой сложной для посещения страной в своем списке. Он описывает жесткую визовую систему, обязательность гида и фактическое отсутствие свободы передвижения. Также упоминает проблемы с интернетом, дорогами и ночными ограничениями передвижения.

Казахстан – 14 место

Казахстан блогер почти не исследовал и считает наименее знакомой страной из всех 15. Основные проблемы – огромные расстояния, долгие переезды и не слишком интересные города, а также неприятный опыт с такси.

"Расстояния в стране сумасшедшие – приходится ехать днями на поезде, глядя на кузнечики и верблюдов", – пожаловался британец.

Азербайджан – 13 место

Автор отмечает приятных людей и комфортный Баку, но считает страну не слишком разнообразной для длительного путешествия. Также упоминает простую систему виз и интересный опыт путешествий за пределами столицы.

"Когда вы побываете в Баку несколько дней, вы уже увидели практически все, что может предложить Азербайджан", – отметил блогер.

Эстония – 12 место

Эстонию он описывает как красивую, безопасную и технологически развитую страну, но слишком спокойную для приключенческих путешествий, которые он ищет.

"Таллин – это прекрасно сохранившийся средневековый город. Нет ни малейшего шанса, что вас здесь ограбит хулиган или остановит коррумпированный полицейский", – делится впечатлениями автор.

Таджикистан – 11 место

Страна, которая долгое время интриговала его из-за интересной истории и сложности оформления визы. Автор отмечает горы, советскую архитектуру и в целом положительный опыт после поездки.

Грузия – 10 место

Несмотря на популярность среди туристов, автор понижает рейтинг из-за грубого обслуживания и негативного личного опыта. В то же время признает красоту страны и ее потенциал.

"На бумаге Грузия – это просто идеальная постсоветская республика для приключений. В ней, безусловно, лучшая еда в бывшем СССР. У нее невероятные пейзажи с заснеженными горами и субтропическими пляжами", – делится путешественник.

Латвия – 9 место

Страна с "гопнической" атмосферой и советскими пережитками, которая привлекает автора контрастами между городами и более запущенными районами.

"Латвия – это брат Эстонии в Adidas", – говорит автор, намекая на мелкую уличную преступность.

Узбекистан – 8 место

Автор восхищается историческими достопримечательностями, в частности, на бывшем Шелковом пути, низкими ценами и уникальными советскими и постсоветскими элементами.

Армения – 7 место

Страна с богатым историческим наследием, но также с оживленной жизнью и советской эстетикой, которую автор особенно ценит.

Литва – 6 место

Страна, где у автора есть личные друзья, где он часто встречается с людьми во время путешествий и где у его аудитории сильное чувство общности.

Россия – 5 место

Россия имеет для британца огромное личное значение. Именно туда он отправился в свое первое самостоятельное путешествие подростком в начале 90-х, прилетев "Аэрофлотом" в Москву. Он прожил два месяца в квартире на Проспекте Мира, исследуя остатки империи днем и отрываясь ночью в легендарном клубе "Голодная утка". Эти поездки полностью изменили его жизнь.

Однако из-за многочисленных негативных инцидентов – двух ограблений в провинциях, принудительных публичных извинений и ареста в Сибири – Россия заняла лишь пятое место в его списке.

Кыргызстан – 4 место

Страна, где у автора есть друзья и где он пережил опасные ситуации, но в то же время получил сильные положительные эмоции.

Украина – 3 место

Украина занимает особое место в сердце британца. Автор отмечает, что впервые посетил Украину в сентябре 1993 года и с тех пор бывал здесь еще около 30 раз – чаще, чем в любой другой постсоветской стране.

Автор подчеркивает уникальность Украины среди постсоветского пространства, особо отмечая культуру, кухню и людей (в частности, "легендарных бабушек").

"Украинцы – это правильное сочетание славянского равнодушия и гостеприимства, и они сделали съемки в стране настоящим удовольствием для меня. Еще одна хорошая вещь заключается в том, что, в отличие от других бывших советских республик в этом списке, Украина – это гораздо больше, чем просто ее столица. Страна на самом деле полна невероятных мест, которые стоит посетить туристу: Харьков, Одесса, Львов, Переяслав. У меня остались потрясающие воспоминания, о которых я буду вспоминать всю жизнь", – с умилением говорит британец.

Молдова – 2 место

Автор описывает страну как "скрытую жемчужину" с особой атмосферой советского прошлого и исключительным гостеприимством. Отдельно выделяется Приднестровье как уникальный туристический опыт.

"Молдова – это Европа, которую никто не знает", – говорит путешественник.

Беларусь – 1 место

Для британца это не просто страна, а целая особая атмосфера и его любимая республика. Он посетил Беларусь еще до создания YouTube-канала и даже написал книгу о своих приключениях там. Позже вернулся с камерой, чтобы показать зрителям города на загрязненных радиацией территориях – Гомель, Речицу и другие. Именно в Беларуси путешественник встретил самых ярких персонажей: Колера, который живет один в лесу, Виктора и Роберта, компанию с барбекю в радиационной зоне, почти 100-летнюю бабушку и многих других.

"Если говорить о большинстве республик в этом списке, я гоняюсь за мозаиками, статуями Ленина и дешевыми столовыми. Но Беларусь была другой. Для меня Беларусь всегда была о людях и о том, как делиться с ними историями. Обычно за бокалом моей любимой местной водки "Дикая Утка". Беларусь, ты там, где все началось. И поэтому ты для меня лучшая Советская Республика", – резюмировал блогер.

