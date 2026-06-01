По словам эксперта, под понятием "пожизненная пенсия" в Украине подразумеваются как минимум два вида выплат.

Понятие "пожизненная пенсия" в Украине охватывает сразу несколько различных систем выплат, которые работают по разным правилам. Одни выплаты финансируются государством и зависят от страхового стажа и официальной зарплаты, другие – формируются за счет личных накоплений человека.

Адвокат и руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова объяснила в комментарии УНИАН, что означает пожизненная пенсия в нашей стране и чем она отличается от обычной.

Что такое пожизненная пенсия – что означает этот термин

Как пояснила юрист, фактически в Украине существует два основных вида пожизненной пенсии. Первый – это обычная государственная пенсия по возрасту, которую человек получает пожизненно в рамках солидарной пенсионной системы. Для ее назначения обязательным условием является наличие необходимого страхового стажа.

Второй вид – это негосударственная пожизненная пенсия, или аннуитет. Она формируется за счет средств, которые человек накапливает самостоятельно, а выплаты осуществляет страховая компания или негосударственный пенсионный фонд на основании заключенного договора.

По словам адвоката, негосударственные пожизненные пенсии могут иметь разные форматы. В частности, это может быть:

обычная выплата до конца жизни;

пенсия с гарантированным периодом выплат;

совместная пенсия для супругов, когда после смерти одного из партнеров средства продолжает получать другой.

Также Дрижакова упомянула еще одно отличие между этими видами пожизненной пенсии: "государственная пенсия после смерти пенсионера не передается по наследству. А в случае со страховым договором может быть предусмотрено, что неиспользованные накопленные средства получат наследники".

К какому типу относится пожизненная пенсия по инвалидности в Украине

Юрист уточнила, что государственная пожизненная пенсия (то есть обычная) может быть назначена по возрасту и по инвалидности.

При этом для военнослужащих, сотрудников ГСЧС, СБУ, полиции и других силовых структур, а также для людей, работавших в вредных или опасных условиях, действуют отдельные особые правила в отношении пенсии.

Как пояснила специалист, для этих категорий установлены другие требования к стажу и порядку назначения пенсии, и эти вопросы регулируются специальными законами, которые имеют приоритет над общими пенсионными нормами.

Кому полагается пожизненная пенсия – отличается ли способ ее расчета

Впрочем, для назначения обычной государственной пенсии необходим минимальный страховой стаж. По словам эксперта, сегодня он составляет 15 лет – если человек до 65 лет не имеет даже такого стажа, право на стандартную трудовую пенсию он теряет.

В таком случае человеку могут назначить государственную социальную помощь, однако ее размер привязан к прожиточному минимуму, поэтому обычно такая выплата значительно меньше обычной пенсии.

В то же время для негосударственной пожизненной пенсии страховой стаж не играет роли, если иное не прописано в договоре со страховой компанией.

Как рассчитывается размер пожизненной пенсии

Юрист объяснила, что пожизненная пенсия по инвалидности или по возрасту рассчитывается по специальной формуле, и главную роль здесь играют два показателя: официальная зарплата, с которой уплачивались взносы, и страховой стаж:

"Фактически пенсия – это средний размер заработной платы человека, умноженный на коэффициент страхового стажа".

Сам коэффициент, по ее словам, зависит от того, сколько лет человек официально работал и платил взносы – за каждый полный год страхового стажа добавляется примерно 1%.

Например, если человек официально работал 30 лет и платил взносы, коэффициент его страхового стажа составит около 30%.

Если же говорить о том, как работает пожизненная пенсия из негосударственных источников, то ее размер, как пояснила Дрижакова, определяется не законом, а условиями договора со страховой компанией или негосударственным пенсионным фондом: именно в нем прописывается, как и в каком размере человек будет получать выплаты.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

