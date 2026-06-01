'Теневой флот' может привести к экологической катастрофе, – FT

Большинству судов из "теневого флота" более 20 лет, а это тот возраст, когда их сдают на утилизацию.

Руководитель крупнейшей в мире компании по утилизации судов предупредил, что более половины мирового флота нефтяных танкеров, на которые наложены санкции, подвергается коррозии, что создает риск значительной экологической катастрофы, сообщает Financial Times.

"Минимум треть [следует утилизировать], возможно, больше. Я бы честно считал, что это больше половины", – заявил исполнительный директор GMS Partnership Анил Шарма.

Издание сообщило, что судовой брокер Clarksons оценивает, что "теневой флот" насчитывает около 1800 судов, из которых до 1500 – это нефтяные или продуктовые танкеры.

Отмечается, что многим из них более 20 лет. Обычно это примерно тот возраст, когда грузовое судно утилизируют. После этого устаревшие системы и коррозия от многих лет пребывания в море могут поставить под угрозу их пригодность.

"Это бомба замедленного действия, и я думаю, что все в судоходстве это знают. Эти суда не застрахованы, плохо обслуживаются, имеют некачественный экипаж на борту, это просто авария, которая ждет своего часа. И на самом деле это большая неожиданность, что не произошло никаких крупных аварий", – отметил главный исполнительный директор CMB Tech Александр Саверис, одной из крупнейших судоходных компаний.

По данным издания, владельцы судов, попавших под санкции, в настоящее время максимально продлевают срок эксплуатации своих судов благодаря прибыльной торговле, которая стала возможной в результате стремительного роста цен на нефть из-за кризиса в Персидском заливе.

Эти санкции означают, что легальные пути утилизации и переработки судов в значительной степени перекрыты, и хотя серьезных экологических катастроф пока не произошло, уже случались мелкие случаи разлива нефти и потенциально опасные ситуации с участием судов "теневого флота".

В статье указывается, что закрытие Ормузского пролива также привело к замедлению темпов утилизации судов, особенно учитывая, что страны Персидского залива используют все танкерные суда, которые им удается привлечь, для хранения нефти.

Шарма отметил, что, если пролив будет вновь открыт, он ожидает резкого роста спроса на утилизацию судов после того, как они разгрузят свои грузы. Он также добавил, что в Персидском заливе застряло несколько судов, которые должны были быть утилизированы.

Ранее УНИАН сообщал, что вблизи северного побережья Турции в Черном море дроны атаковали три танкера, задействованные в транспортировке российской нефти. Танкер James II, шедший под флагом Палау и двигавшийся в балласте, был подбит примерно в 80 километрах к северу от района Туркели и в 77 километрах от пролива. По данным Tribeca, было повреждено машинное отделение. Еще два танкера, Altura и Velora, идущие под флагом Сьерра-Леоне и также находившиеся в балласте, были атакованы во время перегрузки груза между судами.

Также мы писали, что спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в конце апреля, что Военно-морские силы ВСУ поразили танкер, подпадающий под санкции, в акватории Черного моря. Плетенчук пояснил, что это довольно сложная задача, поскольку россияне постоянно используют для противодроновой борьбы авиацию. Он сообщил, что поражение произошло без каких-либо серьезных последствий для окружающей среды. По его данным, танкер не затонул, но, вероятно, потерял ход.

