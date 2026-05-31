Как охладить кровать без вентилятора в жару: неожиданный лайфхак для легкого засыпания

Заснуть в жару бывает непросто, но выход есть.

Британская блогерша и эксперт по домашнему хозяйству Линси Кромби рассказала, как ночью спастись от жары без каких-либо затрат. Об этом пишет Kobieta.onet.pl.

По ее словам, этот трюк не требует ни особых усилий, ни специальных покупок – достаточно запасной простыни и полиэтиленового пакета.

Перед сном нужно положить простыню в пакет и поместить его в морозильную камеру на 15 минут. Затем простыню следует достать из морозилки и расстелить на кровать.

Когда вы ляжете на такую простыню – почувствуете приятную свежесть и прохладу, заверила блогерша. Секрет этого метода – в понижении температуры тела перед сном, что значительно облегчает засыпание.

Эксперт также напомнила о простых правилах, которых стоит придерживаться в течение дня, чтобы спастись ночью от горячего воздуха. По ее словам, закрытые шторы и жалюзи помогают ограничить нагрев помещения и эффективно защищают спальню от жары.

Другие лайфхаки, полезные в жару

Ранее УНИАН писал, что греки нашли способ спастись от жары без кондиционера – с помощью лишь подручных средств. Метод чрезвычайно прост. Пластиковые бутылки нужно наполнить водой примерно на 80%, а затем на ночь поставить в морозилку. На следующий день замерзшие бутылки могут служить временными мини-охладителями. Наибольший эффект достигается, если поставить их перед вентилятором или за ним. Поток воздуха от вентилятора проходит по холодной поверхности, благодаря чему возвращается в комнату более прохладным.

Также мы писали о другом способе охладить комнату в жару без кондиционера. Для этого можно использовать промоченную в холодной воде простыню, которой нужно завесить открытое окно. Эффективность метода связана с процессом испарения воды, когда через ткань проходит теплый воздух. Дело в том, что при превращении воды в пар из окружающей среды "высасывается" немного тепла. В результате влажная простыня как бы "обменивает" воду на лишнее тепло из воздуха, который проходит через нее.

