Китай запустил в космос новый спутник: СМИ объяснили, для чего он нужен

Китай в воскресенье, 31 мая, успешно вывел на заданную орбиту новый испытательный спутник, который будет использоваться для тестирования технологий прямой широкополосной связи мобильных телефонов с космосом, сообщает CCTV News.

Издание сообщило, что запуск состоялся в 02:07 по пекинскому времени с космодрома Сичан. Космический аппарат на заданную орбиту доставила ракета-носитель "Чанчжэнь-2D". Примечательно, что эта миссия ознаменовала уже 646-й полет для ракет-носителей этой серии.

Отмечается, что главной целью запуска является экспериментальная проверка новейших технологий спутникового интернета. Новый испытательный спутник поможет протестировать прямое широкополосное соединение с обычными мобильными телефонами, а также отработать интеграцию космических и наземных сетей связи.

