США придумали, как сбивать дроны, не тратя годовой бюджет Мальты на каждый, – WSJ

Американская армия постепенно вступает в XXI век.

Вооруженные силы США отрабатывают новые подходы к борьбе с беспилотниками, пытаясь существенно снизить затраты на их уничтожение. Как пишет издание The Wall Street Journal, одной из ключевых платформ в этих испытаниях стала система Marine Air Defense Integrated System (Madis), которую американские морские пехотинцы тестировали во время учений на Филиппинах в апреле.

Так, во время тренировок на филиппинском побережье Южно-Китайского моря военные США использовали бронированные тактические машины с пушками и ракетами для поражения беспилотников, приближавшихся к их позициям. После нескольких попыток экипажам удалось поразить цель, и дрон упал в море.

Система Madis состоит из двух тактических машин на базе Joint Light Tactical Vehicle. Одна оснащена радаром для обнаружения воздушных целей, другая – пусковыми установками ракет Stinger. Кроме того, комплекс включает пушки, пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы, в частности подавление сигналов.

Видео дня

По данным публикации, Пентагон стремится создать более гибкий набор инструментов для борьбы с беспилотниками – от более дешевых пушечных выстрелов до дорогих ракет.

"Идея Madis заключается в том, чтобы предоставить командирам на местах несколько вариантов – пушки, ракеты или электронную войну – чтобы они могли выбрать лучший способ защиты войск и других объектов от дронов без чрезмерных затрат", – пишет WSJ.

В то же время эксперты, которых цитирует издание, отмечают, что, несмотря на эффективность ракет, их стоимость остается критическим фактором. Некоторые боеприпасы могут стоить сотни тысяч или даже более миллиона долларов за единицу. В этом контексте все большее значение приобретают 30-мм снаряды с бесконтактным взрывателем, которые позволяют поражать цели без прямого попадания и значительно снижают затраты.

Отдельно в материале подчеркивается, что даже более дешевые решения требуют масштабного производства, ведь спрос на боеприпасы быстро растет из-за распространения дронов в современных конфликтах.

Во время учений морские пехотинцы также применяли различные типы вооружения в зависимости от размера целей: пушки – против более крупных беспилотников, пулеметы – против малых и быстрых. В финале маневров ракета Stinger уничтожила дрон с первого запуска, продемонстрировав, что дорогостоящие средства по-прежнему остаются важной частью системы ПВО против БПЛА.

Проблемы армии США

Как писал УНИАН, президент оборонной технологической компании Anduril Кристиан Броуз считает, что Вооруженные силы США не созданы для современной войны, которая продолжается в Украине. Он подчеркивает, что традиционные представления США о войне как о быстром и технологически контролируемом процессе больше не соответствуют реальности, ведь противники адаптируются и ведут гораздо более длительные и интенсивные конфликты.

Также мы рассказывали, что война в Иране, несмотря на колоссальное военное превосходство США, показала уязвимость американского способа ведения войны, где тактические успехи не гарантируют стратегической победы. США оказались не готовы к современной войне из-за нехватки производственных мощностей, медленной оборонной промышленности и чрезмерной зависимости от сложного и дорогого вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: