Пара купила заброшенную деревню в Испании, чтобы вернуть ее к жизни: что для этого нужно

Пара из Нидерландов решила приобрести почти полностью заброшенную деревню на севере Испании и превратить ее в самодостаточную экологическую общину. Такая инициатива призвана привлечь жителей из разных стран. Об этом пишет Antena3.

Речь идет о Маайке Гертс и Тиборе Страузе, которые купили Барсена-де-Буреба в провинции Бургос, Кастилия-и-Леон, по цене, составлявшей около 339 000 - 350 000 евро. Это село было почти полностью заброшено в течение 50 лет, так как сельское обезлюдение со временем опустошало населенные пункты в регионе.

"В деревне насчитывается от 62 до 65 зданий, включая жилые дома и коммунальные сооружения. Многие из них находятся в запущенном состоянии после десятилетий отсутствия ухода. Пара заявляет, что их намерением является преодолеть длительное запустение путем восстановления жилья, реконструкции базовой инфраструктуры и постепенного заселения деревни с помощью кооперативных поселений", - добавляют в материале.

Вместо того, чтобы сохранить село как частный проект, супруги открыли участие для внешних жителей и активно побуждают людей разных национальностей переезжать сюда.

"Ожидается, что по крайней мере шесть семей из Нидерландов присоединятся на начальных этапах проекта, а также есть заинтересованность со стороны других стран. Новичкам предлагается принять участие в восстановительных работах и помочь в формировании новой общины", - подчеркнули в публикации.

Такое участие основано на модели сотрудничества, в рамках которой жители предоставляют рабочую силу, финансирование или специализированные навыки. Некоторые участники временно проживают на начальных этапах, пока идет ремонт жилья для долгосрочного проживания. Также участникам советуют посетить место расположения перед тем, как присоединиться к проекту, а некоторые из первых прибывших уже участвуют в восстановлении и планировании.

"Проект предусматривает создание продуктивных земель вокруг села путем восстановления сельского хозяйства и долгосрочных стратегий озеленения. Планы включают создание леса, сочетающего фруктовые деревья, растительность и культуры, предназначенные для поддержания устойчивого производства продуктов питания. Подход основан на принципах регенеративного сельского хозяйства, разработанных для улучшения качества почвы с течением времени", - объясняется в материале.

Несмотря на первоначальные успехи, проект сталкивается со значительными структурными и административными вызовами. Многие здания нуждаются в капитальном ремонте после десятилетий эксплуатации, а некоторые даже в полной реконструкции.

"Кроме того, на территории комплекса отсутствуют современные коммунальные услуги, а при его развитии необходимо учитывать ограниченную транспортную доступность, доступ к медицинской помощи и инфраструктурные ограничения, типичные для сельских районов в глубине Испании", - предупредило издание.

