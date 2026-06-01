США пытаются освоить новый подход к дронам, вдохновившись опытом Украины, - FT

Вдохновением для американского руководства стала программа управления боем "Дельта" Украины.

Руководство армии США пытается преодолеть многолетние технологические барьеры и обеспечить взаимодействие и обмен информацией между оружием, датчиками и системами управления - используя опыт Украины на поле боя.

Как пишет Financial Times, в США прошел хакатон Project Jailbreak, который объединил ведущие оборонные компании и армию с целью объединить системы противодействия дронам, противовоздушную и противоракетную оборону, системы управления, дроны и беспилотные системы, чтобы они "говорили на одном языке".

Как пишет FT, в апреле министр армии Дэн Дрисколл столкнулся с жалобами на то, что американская система противодействия беспилотникам не может подключиться к американской радиолокационной системе.

Дрисколл заявил, что "момент озарения" для хакатона наступил после того, как на учениях в Германии он увидел, как Украина интегрировала беспилотники, датчики и оружие в свою программу управления боем "Дельта".

"Украинцы стали такими доблестными воинами. Меня осенило: всё, что я видел за предыдущие 15-16 месяцев, было недостаточно интегрировано, недостаточно просто и недостаточно эффективно для военнослужащих", – сказал Дрисколл.

Рассказывая о том, как всё было до хакатона, капитан Мика Моул, член армейской команды, сказал: "Это как пытаться дирижировать оркестром с помощью Microsoft Teams, когда у всех разные ноты".

В хакатоне приняли участие оборонные компании Anduril, Boeing, General Dynamics, L3Harris, Leidos, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Palantir, Perennial Autonomy и RTX. Инженеры из этих компаний объединились с армией, изучили технологии, лежащие в основе их систем, и начали разбираться, как заставить их взаимодействовать друг с другом.

Как объяснил главный технический директор армии Алекс Миллер, на протяжении десятилетий американские солдаты вынуждены быть "точкой интеграции" между различными системами, "что плохо работает, если вы замерзли, устали, промокли и проголодались, работая по 20 часов в сутки". Военнослужащим приходится вручную вводить данные для принятия решений на поле боя, тратя больше времени на переключение между различными системами. Это замедляет процесс принятия решений, когда скорость имеет значение.

"Мы парализовали наших партнеров... обязав их взаимодействовать напрямую со стандартами, которым уже несколько десятилетий, вместо внедрения новых технологий", – сказал Миллер.

Некоторые исправления уже отправлены солдатам, в том числе войскам на Ближнем Востоке. Миллер сказал, что цель армии – развернуть остальные системы в течение следующих 30 дней. В будущих хакатонах будут представлены и другие виды оружия, такие как высокоточные дальнобойные системы. И армия начнет применять эти подходы к новым системам, которые она приобретает.

США и Украина

Ранее Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон найдет способ помочь Украине защитить себя.

Он также сказал, что США начали вкладывать больше средств в развитие беспилотных систем и продолжают учиться на опыте Украины, полученном на поле боя.

"Мы очень многому научились у Украины и тому, как она действует. Мы намерены не просто быть на одном уровне, но и стать лучшими в мире в этой области", - подчеркнул он.

