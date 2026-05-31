Доверия к США больше нет: Азия активно вооружается, опасаясь Китая, – Reuters

Политики по-прежнему уверяют друг друга в нерушимости военных союзов, но все уже видели, как Америка выполняет свои обязательства.

Страны Индо-Тихоокеанского региона ускоряют перевооружение и расширяют оборонное сотрудничество между собой, поскольку опасаются, что в условиях растущей агрессивности Китая США могут предать своих союзников в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на итоги форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Во время форума министр обороны США Пит Хегсет призвал союзников активнее брать на себя ответственность за безопасность региона. В то же время, как пишет издание, многие участники выражали обеспокоенность из-за возможного отвлечения внимания Вашингтона на другие кризисы, в частности ситуацию вокруг Ирана.

Отвечая на такие опасения, глава Пентагона заявил: "Мы можем делать две вещи одновременно".

Однако представители стран региона подчеркнули, что уже работают над укреплением собственных оборонных возможностей и углублением сотрудничества между собой за пределами традиционной американской системы безопасности. Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро рассказал Reuters, что участники форума единодушны в стремлении быстро укреплять национальные армии. По его словам, Манила расширяет военные связи с Японией, Австралией, Канадой и Новой Зеландией.

Особую роль в новой архитектуре региональной безопасности стремится играть Япония. Министр обороны страны Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио хочет стать своеобразным связующим звеном для более широкого сотрудничества государств региона. Как напоминает Reuters, в апреле японское правительство объявило о крупнейшей за десятилетие реформе правил экспорта вооружений, открыв путь к продаже за рубеж военных кораблей, ракет и других видов оружия.

"Япония будет еще активнее сотрудничать в сфере оборонного оборудования", – сказал Коидзуми во время форума.

О необходимости создания новых форматов сотрудничества говорили и другие участники мероприятия. Министр обороны Сингапура Чан Чун Син призвал развивать гибкие партнерства между странами-единомышленниками, а начальник штаба обороны Канады генерал Дженни Кариньян сообщила о расширении присутствия канадских сил в регионе и совместных проектах с Японией и Филиппинами.

Новая Зеландия тем временем рассматривает возможность приобретения новых военных кораблей японского или британского производства для замены устаревших фрегатов класса ANZAC.

Ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе

Как писал УНИАН, Китай продолжает усиливать военное давление на Тайвань, проводя масштабные учения и ежедневные патрулирования вокруг острова. Тайвань неоднократно переходил в состояние повышенной боевой готовности из-за активности китайского флота и авиации.

Пекин также активно расширяет присутствие в Южно-Китайском море, размещая бомбардировщики на спорных Парасельских островах, строя искусственные острова и захватывая новые рифы. Такие действия создают напряжение в отношениях с Филиппинами и другими странами региона.

