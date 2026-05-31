Наука утверждает, что счастье можно 'купить' – всего за 30 долларов

Счастье не продается в магазине, но его "условия" можно создать.

Ученые уверяют, что ощущение полного счастья действительно можно "собрать" из мелких повседневных решений и недорогих покупок.

Исследования в области психологии благополучия и данные "Всемирного доклада о счастье" показывают, что ключ к лучшему настроению часто лежит не в деньгах как таковых, а в том, как именно их тратят.

Психологи утверждают, что деньги все же могут помочь стать счастливее – если тратить их на вещи, которые улучшают сон, снижают стресс и помогают поддерживать психическое здоровье.

Видео дня

1. Свет = меньше "зимней хандры"

Недостаток солнечного света зимой связывают с сезонным аффективным расстройством – состоянием, которое влияет на настроение, энергию и сон.

На этом фоне популярной стала светотерапия:

яркие лампы (до 10 000 люкс);

20–30 минут использования утром;

улучшение сна и уменьшение симптомов подавленности.

Есть и более бюджетный вариант – будильники со "восходом", которые постепенно имитируют дневной свет. Их цена часто начинается примерно от 30 долларов.

2. Меньше соцсетей – больше спокойствия

Один из самых интересных выводов исследований:

меньше соцсетей = стабильно лучшее психическое состояние.

Участники экспериментов, которые сократили использование соцсетей до ~2 часов в день:

снизили депрессивные симптомы на 40%;

повысили чувство благополучия на 21%;

снизили стресс на 22%;

повысили качество сна на 35%.

Для контроля времени существуют специальные блокировщики приложений – от бесплатных до ~30–100 долларов в год.

3. Сон – главный "бустер" настроения

Исследователи подчеркивают: качественный сон напрямую связан с тем, как мы воспринимаем счастье. Недосыпание усиливает раздражительность, вызывает тревожные убеждения и снижает общее удовлетворение жизнью. А хорошо выспавшийся человек, наоборот, чаще испытывает стабильный позитив и менее склонен к стрессовому мышлению.

4. Небольшие покупки, которые дают большой эффект

Эксперты называют несколько простых инвестиций в ежедневный комфорт:

затемняющие шторы (~30 долларов);

вентилятор или белый шум (35–200 долларов);

светотерапевтическая лампа (от ~70 долларов);

улучшенный матрас (от ~600 долларов).

Ученые приходят к выводу, что небольшие расходы, направленные на сон, освещение и уменьшение цифрового шума, способны заметно повысить ежедневное чувство удовлетворенности жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости: