Россия атаковала Одессу дронами: произошло попадание в жилой многоэтажный дом

В результате удара возник пожар на первом и втором этажах.

Поздно вечером 31 мая российская оккупационная армия нанесла по Одессе удар с помощью дронов, произошло попадание в жилой дом. Как передает корреспондент УНИАН, около 23.00 стало известно, что над Черным морем собирается большая группа ударных дронов РФ.

Вскоре, по данным мониторинговых каналов, российские беспилотники двинулись в сторону Одессы, и была объявлена воздушная тревога. Вражеские дроны фиксировались в разных районах города, также были слышны взрывы и стрельба.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что, по предварительной информации, вражеский БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом.

Видео дня

В результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах. На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о пострадавших в настоящее время проверяется и уточняется.

Местные Telegram-каналы обнародовали кадры с места происшествия. На них видно, что произошли разрушения.

Впоследствии Лысак уточнил, что в результате попадания частично разрушены первый и второй этажи, поврежден фасад здания и балконы. Также произошло возгорание нежилого двухэтажного здания. По состоянию на полпервого ночи известно об одном пострадавшем.

Удары РФ по Одессе: последние новости

Как писал УНИАН, ночью 29 мая РФ целенаправленно атаковала дроном турецкое судно, следовавшее из одесского порта в Турцию. ВМС ВСУ сообщили, что был атакован сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец – Турция) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту. Произошло попадание в надстройку судна, возник пожар, который удалось быстро локализовать. Однако пострадали двое членов экипажа, их оперативно доставили в медицинское учреждение. Затем стало известно, что враг атаковал три иностранных торговых судна под флагами Вануату, Коморских островов и Панамы, которые двигались по морскому коридору.

Вас также могут заинтересовать новости: