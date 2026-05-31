У Путина заявили о временном 'перемирии' на Троицу

По словам Ушакова, перемирие действует только для дальнобойных ударов и на фронте не применяется.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия якобы не наносила ударов по Киеву в эти выходные, так как решила объявить "перемирие на Троицу". Об этом пишут росСМИ.

"Путин предложил однодневное перемирие на Троицу, в течение которого он отказался отдавать приказ о массированном ракетном ударе", - заявил Ушаков.

Помощник Путина добавил, что это предложение передали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в свою очередь доложил об этом американскому лидеру Дональду Трампу.

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что "перемирие на Троицу" действует только для дальнобойных ударов и на фронте не применяется.

В России угрожают новыми ударами по Киеву

Ранее секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия может в любой момент нанести по Киеву новый удар. Он добавил, что Россия уже продемонстрировала, насколько мощным может быть этот удар.

Напомним, что 25 мая в Министерстве иностранных дел России анонсировали "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Также в МИД РФ призвали персонал дипломатических миссий как можно скорее покинуть город.

