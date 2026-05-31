Как определить, насколько человек поверхностен: эксперт назвал 5 основных факторов

Не каждый, кто любит красивые вещи или заботится о своей коже, является поверхностным, но автор публикации Your Tango отметил, что достиг такого этапа в жизни, когда чувствовал, что придает большое значение именно этому, игнорируя то, что на самом деле имеет значение.

По его словам, в основном можно определить, насколько человек поверхностен, по этим 5 вещам:

Зацикленность на себе

Забота о том, как мы выглядим и что думают другие, подавляет смысл жизни. Это мешает человеку познать себя по-настоящему. Поэтому эксперты советуют сосредоточиться на помощи другим и улучшении мира, после чего вы обретете смысл жизни.

В частности, психолог Леон Ф. Селтцер соглашается с этим, отмечая, что "постоянная зацикленность на себе подрывает нашу способность к эмпатии и истинному пониманию мыслей и потребностей других. Чрезвычайно трудно четко оценить мир, существующий вне нас, когда большая часть нашего внимания направлена внутрь".

Деньги и материальные блага

По словам экспертов, деньги можно рассматривать как отражение того, какой вклад вы вносите в мир, однако погоня за ними сама по себе отвлекает вас от истинной цели.

В частности, профессор психологии в Нокс-колледже Тим Кассер обнаружил, что "когда люди считают материальные ценности более важными (чем, например, опыт), они испытывают меньше счастья и меньше способствуют развитию своих сообществ".

Достижение целей

Цели важны, однако они менее значимы, чем создание импульса. Поэтому специалисты советуют разработать систему, ориентированную на постоянное движение, после чего у вас появится цель.

"У вас нет недостатка во времени. Жизнь длинна. Дни длинны. Вы это знаете. Я это знаю. На самом деле вам не хватает двух вещей: желания и импульса. Выясните, что требует вашего времени, и убедитесь, что это не то, о чем вы пожалеете, потратив на это большую часть своей жизни", - добавляют в материале.

Что думают другие люди

Эксперты рекомендуют перестать придавать значение мнениям людей, которых вы не уважаете.

"Внутренняя мудрость - это тот мудрый голос (спойлер: ваш собственный!), который доходит до вас, когда вы наконец на мгновение перестаете беспокоиться о других людях. Он находит вас, когда вы находитесь в потоке. Этот голос говорит вам именно то, что вам нужно знать, чтобы жить со смыслом, если вы только захотите его услышать", - рекомендует автор публикации.

Занятость

Жизнь дает человеку много поводов отвлечься от тех вещей, к которым у нас есть природный талант и которые наполняют нас жизнью. Поэтому специалисты советуют найти эти вещи и отказаться от того, что не стоит вашего внимания.

"Возможно, вы не можете сформулировать свои ценности словами, но вы видите, как они проявляются, когда то, что вы делаете, просто не сидит у вас в душе. Вы испытываете пронзительное чувство стыда. Это те моменты, когда вы находитесь в конфликте, потому что ваши действия не соответствуют вашим ценностям", - подчеркивают в материале.

Другие советы по психологии

Также психологи объяснили, почему люди, которые всем помогают, часто не имеют близких друзей. Отмечается, что такие люди становятся теми друзьями, которые выслушивают, теми коллегами, которые берут на себя разочарования всех остальных, теми партнерами, которые чувствуют настроение в комнате и подстраиваются под него.

Кроме того, психологи назвали 6 пассивно-агрессивных фраз, которые люди часто используют в общении. Например, вы разочаровались в любимом человеке. Вместо того, чтобы сказать ей, что вы чувствуете, вы просто "забываете" забрать ее с вокзала в тот день.

