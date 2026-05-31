Гороскоп на неделю по картам Таро: Козерогам - признание, Овнам - споры

Тельцам советуют честно разобраться в своих мотивах.

Составлен гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Главной картой недели становится "Верховная Жрица" - символ интуиции, внутреннего знания и доверия собственным ощущениям. Сейчас важно не искать ответы исключительно логикой, а чаще прислушиваться к своему сердцу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Карта недели – "Семерка Жезлов". Эта карта напоминает: не каждая ситуация требует от вас защиты или борьбы. С переходом Меркурия в Рак разговоры становятся более эмоциональными, и ваше желание отстаивать свою позицию может усиливаться. Однако сейчас важно разумно распределять силы. Не стоит вступать в споры из-за мелочей или доказывать свою правоту любой ценой. Впереди вас ждут важные задачи, и гораздо полезнее направить энергию на собственные цели, чем на бессмысленные конфликты.

Телец

Карта недели – "Четверка Пентаклей". Начало недели может поднять темы финансов, имущества или семейных вопросов. В периоды неопределенности возникает желание удержать все под контролем, но карта напоминает, что иногда развитие требует готовности вкладывать ресурсы. Если вы давно откладывали важное денежное решение, сейчас подходящий момент честно разобраться в своих мотивах. Подумайте, что вами движет – реальные потребности или страх потерь. Ваше терпение и практичность помогут принять верное решение.

Близнецы

Карта недели – "Влюбленные". Неделя обещает быть для вас особенно значимой. Пока Солнце продолжает находиться в вашем знаке, вы ощущаете прилив уверенности, однако переход Меркурия в Рак делает вас более чувствительными и эмоциональными. Если перед вами встанет выбор в отношениях или важный жизненный вопрос, карта советует не ограничиваться только логикой. Иногда сердце подсказывает верное направление быстрее разума.

Рак

Карта недели – "Туз Кубков". Для вас начинается очень благоприятный период. Меркурий входит в ваш знак и усиливает влияние Венеры, помогая легче выражать мысли и привлекать удачные возможности. "Туз Кубков" говорит о начале нового эмоционального этапа. Это карта искренних чувств, вдохновения и внутреннего обновления. Не скрывайте того, что действительно важно для вас.

Лев

Карта недели – "Паж Жезлов". Эта карта символизирует новые возможности, вдохновение и перспективы. Если вам кажется, что в жизни назревают позитивные перемены, скорее всего, интуиция вас не подводит. Сейчас важно сохранять интерес к происходящему и не пытаться заранее просчитать каждый шаг. Позвольте событиям развиваться естественным образом.

Дева

Карта недели – "Девятка Пентаклей". Одна из самых благоприятных карт колоды напоминает о заслуженных результатах и плодах вашего труда. Вы привыкли искать недостатки и постоянно что-то совершенствовать, но на этой неделе стоит остановиться и оценить все, чего вам уже удалось достичь. Ваши усилия не были напрасными.

Весы

Карта недели – "Двойка Кубков". Эта карта идеально отражает вашу потребность в гармонии и равновесии. После перехода Меркурия в Рак тема искренности в отношениях станет особенно актуальной. В личной жизни или дружеских связях могут произойти приятные события. Обратите внимание на людей, которые готовы вкладываться в отношения так же искренне, как и вы. Именно там скрыт потенциал для развития важных связей.

Скорпион

Карта недели – "Смерть". Несмотря на пугающее название, эта карта редко говорит о потерях в буквальном смысле. Гораздо чаще она символизирует завершение старого этапа и начало нового. Недавнее полнолуние уже подтолкнуло вас к важным переменам, а карта подтверждает правильность вашего выбора отпустить то, что исчерпало себя. Позвольте себе прожить эмоции, связанные с этим процессом, прежде чем двигаться дальше.

Стрелец

Карта недели – "Мир". Появление этой карты сразу после полнолуния в вашем знаке не случайно. Она говорит о завершении важного жизненного цикла и достижении значимого результата. Сейчас важно признать собственные успехи и дать себе время почувствовать удовлетворение от проделанного пути. Следующий этап уже формируется, и накопленный опыт станет его надежной основой.

Козерог

Карта недели – "Тройка Пентаклей". Вы привыкли справляться со всем самостоятельно, но эта карта напоминает о силе сотрудничества. В проекте или задаче, над которой вы сейчас работаете, может оказаться полезным взгляд со стороны. Благодаря Меркурию в Раке вам будет проще находить общий язык с людьми и строить конструктивный диалог. Помните: признание заслуг других способно значительно укрепить любые рабочие и личные отношения.

Водолей

Карта недели – "Пятерка Мечей". На этой неделе эмоции окружающих будут особенно обострены, а ваша прямолинейность может восприниматься острее обычного. Даже если вы уверены в своей правоте, стоит задуматься о последствиях слишком жестких слов. Карта напоминает, что иногда сохранение отношений важнее победы в споре. Выбирайте конфликты, которые действительно имеют значение.

Рыбы

Карта недели – "Луна". С переходом Меркурия в Рак ваша природная интуиция становится еще сильнее. Вы будете замечать детали и эмоциональные нюансы, которые ускользают от внимания других. Однако карта предупреждает: не растворяйтесь полностью в переживаниях окружающих. Важно различать собственные чувства и эмоции других людей. Сохраняя внутренний баланс, вы сможете использовать свою чувствительность себе во благо.

Вас также могут заинтересовать новости: