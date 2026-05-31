Уже скоро Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев, - Зеленский

Президент подчеркнул, что прежде чем ехать в Москву, представители Трампа должны побывать в Киеве.

Украина рассчитывает, что советники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев. Это может произойти уже через две недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

"Я надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. По крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы. Они сказали мне, что поддерживали контакты со Стивом и Джаредом и что они готовы приехать в Украину и поговорить, если, конечно, если... всегда если... Сегодня "если" означает Ближний Восток", – сказал Зеленский.

По словам президента, американскую переговорную группу "нужно увидеть" в Украине, и, по его мнению, "это важно не только для нас".

"Им полезно понимать, видеть людей, что их жизнь продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это призвано остановить Россию. Они несколько раз были в Москве. Я уже говорил об этом ранее: если они хотят на этот раз поехать в Москву, им нужно сначала приехать в Киев, а потом поехать в Москву. Я думаю, это будет полезно", – подчеркнул Зеленский.

Визит Виткоффа и Кушнера в Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле Зеленский призвал представителей Трампа лично посетить Киев, чтобы они получили объективное представление о войне. По словам главы государства, внешние оценки ситуации не могут заменить личного присутствия, поэтому визит специальных представителей президента США в Украину необходим им самим.

Позже Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер подтвердили визит в Украину. Однако, как отмечал он, неизвестно, когда этот визит может состояться.

Однако впоследствии издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленные источники написало, что Уиткофф и Кушнер не едут в Киев из-за того, что в Вашингтоне не верят в возможность прогресса в мирных переговорах. По словам двух источников, согласно первоначальному плану представители Трампа должны были поехать в Киев, встретиться с Зеленским, а затем отправиться в Москву. Однако оба посланника настолько увязли в дипломатическом процессе с Ираном, что война в Украине просто выпала из их повестки дня.

