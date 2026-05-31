Кондиционер будет работать хуже: эксперт объяснил, какую ошибку люди часто допускают летом

Закрытие вентиляционных отверстий в отдельных комнатах не поможет снизить расходы на охлаждение.

Это лето снова обещает стать рекордным по жаре, поэтому кондиционеры будут работать круглосуточно. В связи с этим многие люди ищут способы снизить счета за электроэнергию. Об этом пишет Southern Living.

"Хотя закрытие вентиляционных отверстий в отдельных комнатах или помещениях может показаться разумным способом сэкономить деньги этим летом, на самом деле все не так просто. Несмотря на то, что вы, возможно, слышали, эксперты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) утверждают, что закрытие вентиляционных отверстий в комнатах, которые не используются, не является эффективной мерой экономии. На самом деле это может нанести больше вреда, чем пользы вашей системе HVAC", - предупредили в материале

Следует ли закрывать вентиляционные отверстия кондиционеров в неиспользуемых комнатах летом?

"Нет, никогда не следует закрывать вентиляционные отверстия в отдельных комнатах", - уверяет Брэд Мартин, менеджер по выездному обслуживанию компании Boer Brothers Heating & Cooling.

Отмечается, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) разработаны для поддержания определенного сбалансированного потока воздуха, известного как CFM, во всем доме.

"Закрытие вентиляционных отверстий может увеличить давление в воздуховодах, что потенциально может привести к утечкам или повреждению системы. В результате система не будет работать должным образом или эффективно", - объясняет издание.

Какую роль играют вентиляционные отверстия в отоплении и охлаждении дома?

Вентиляционные отверстия являются точками выхода и входа теплого и/или прохладного воздуха для понижения или повышения температуры в вашем доме. По словам Мартина, когда обратный поток удаляет прохладный или горячий воздух, приточные вентиляционные отверстия заменяют этот воздух противоположным тому, который удаляется.

Отмечается, что в большинстве домов печь и кондиционер используют именно вентиляционные отверстия. Надлежащий поток воздуха очень важен для функционирования обеих систем.

Какие риски связаны с закрытием вентиляционных отверстий в неиспользуемых комнатах?

Например, можно представить себе систему отопления, вентиляции и кондиционирования как сердечно-сосудистую систему организма, а закрытое вентиляционное отверстие - как закупоренную артерию.

"Закрытие вентиляционных отверстий в отдельных комнатах может привести к повышению статического давления в системе, что вызовет такие проблемы, как выход из строя двигателя вентилятора и, как следствие, компрессора. Когда отдельные вентиляционные отверстия закрыты, воздух все равно проходит по этому воздуховоду. Пройдя по воздуховоду, оно не имеет куда деваться и создает избыточное давление в системе", - отметил Мартин.

Можно ли сэкономить энергию, закрывая вентиляционные отверстия в неиспользуемых комнатах летом?

Эксперты говорят, что закрытие вентиляционных отверстий в отдельных комнатах не поможет снизить расходы на охлаждение, а наоборот только повредит вашей системе.

"Закрытие вентиляционных отверстий создает нагрузку на систему, что, в свою очередь, заставляет ее работать интенсивнее. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) рассчитаны на определенную скорость воздушного потока (CFM), поэтому, когда вентиляционные отверстия системы закрыты, воздух, который все еще проходит по воздуховодам, создает давление на систему. Это приводит к нагреву как двигателя, так и компрессора. Когда механические детали нагреваются, они потребляют больше тока, что приводит к повышению счетов за электроэнергию и снижению энергоэффективности", - добавил специалист.

Правильный способ регулирования потока воздуха в разных комнатах

Поэтому вместо того, чтобы закрывать отдельные вентиляционные отверстия летом, Мартин советует установить дроссельные заслонки на главной линии воздуховодов.

"Эти заслонки действуют как перекрытие на магистрали главного воздуховода, заставляя систему работать так, как будто в этой конкретной комнате вообще нет вентиляционного отверстия. Если у вас нет опыта работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, лучше обратиться к местному специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы он сделал это за вас", - советуют в публикации.

Другие советы экспертов

