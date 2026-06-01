1 июня - это не только долгожданный первый день лета, но и также праздничная дата. К примеру, верующие вспоминают одного известного киевского святого, а на планете проводится несколько семейных торжеств. Однако многие украинцы заблуждаются насчет того, что за праздник сегодня в Украине отмечается.

Какой сегодня праздник церковный

Православные украинцы, которые придерживаются нового стиля, сегодня чтят праведного Иустина Философа и целителя Агапита Киево-Печерского. Ко второму обращаются за помощью в исцелении тяжелых болезней.

Для приверженцев староцерковного календаря есть другие относительно того, какой сегодня церковный праздник. Они молятся преподобного Иоанну Готфскому, прося его избавить тело от недугов и болей.

Какой сегодня праздник в Украине

Многие украинцы помнят, что 1 июня всегда наступал День защиты детей. Такое международное событие действительно есть, однако в Украине оно получило новую дату - 20 ноября. Поэтому для нашей страны сегодня будет обычный понедельник, хотя школьники могут насладиться началом летних каникул.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 1 числа проводится Всемирный день родителей, отдающий дань уважения самой сложной и ответственной работе - родительству. В честь него мамы и папы обсуждают секреты и трудности воспитания, а дети их поздравляют.

Другие международные праздники сегодня включают День молока, День соседей, День решимости, День Святого Духа, День сердечного ритма, День ответственного туризма и День морского рифа.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы про начало лета твердят следующее:

если идет дождь, то этот месяц наоборот будет сухим;

вороны громко каркают - к сильному ветру;

если до сих пор не расцвела липа, то лето ожидается холодным;

утром на траве нет росы - к непогоде.

У наших предков на эту дату часто припадал период Зеленых святок, когда молодежь гуляла, пела песни и веселилась, а неженатые юноши сватались. Удачным праздник 1 июня считается для сбора и засушивания целебных трав. Хорошим знаком считается съесть горсть ранних ягод, например, земляники - это принесет удачу во всех делах.

Что нельзя делать сегодня

Давние люди говорили, что в это число не стоит строить или чинить забор. Не подходит праздник сегодня для рыбалки (улова можно не ждать), рукоделия и посадки корнеплодов. Также не рекомендуется выходить из дома с пустым кошельком, чтобы не обеднеть - желательно положить внутрь хоть одну купюру.

