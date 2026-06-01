Что стоит пить утром для здоровья почек: диетолог составила список из 7 напитков

Ваши почки помогают выводить из организма шлаки и лишнюю жидкость. Поэтому, если вы хотите начать день с напитка, который будет способствовать здоровью почек, прислушайтесь к советам эксперта, пишет Health.

Диетолог Кейтлин Бил советует выбрать один из этих семи вариантов, которые способствуют гидратации, стабилизации уровня сахара в крови и улучшению здоровья сердца:

1. Вода

National Kidney Foundation указывает, что вода имеет решающее значение для поддержания общего здоровья – она также необходима для нормальной работы почек и эффективной фильтрации шлаков.

В статье рассказывается, что употребление воды разжижает мочу (делает ее более прозрачной) и подавляет гормон, хронически повышенный уровень которого связывают с нарушением функции почек.

Кроме того, вода способствует гидратации организма, не влияя на уровень сахара в крови, в отличие от напитков, подслащенных сахаром, которые связывают с двумя факторами риска хронической болезни почек: сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. Кофе

Кофе может стать частью вашего утреннего режима, способствующего здоровью почек, при условии, что вы откажетесь от сиропов и большого количества добавленного сахара.

На самом деле, исследования, опубликованные в American Journal of Kidney Diseases, связывают употребление кофе и кофеина со сниженным риском развития хронических заболеваний почек.

При этом издание отмечает, что хотя умеренное употребление кофеина в целом считается безопасным для большинства взрослых, имейте в виду, что чрезмерное потребление кофеина может повысить артериальное давление у некоторых людей.

3. Зеленый чай

Несладкий зеленый чай – прекрасный напиток для здоровья сердца, что делает его также отличным выбором для здоровья почек.

Напиток не только увлажняет организм, но и содержит полезные растительные соединения, называемые полифенолами. В частности, как отмечает MDPI, одна из групп – катехины – обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать здоровой работе сосудов.

4. Черный чай

Черный чай обладает увлажняющими свойствами и содержит флавоноиды – растительные соединения с антиоксидантными свойствами, которые способствуют улучшению здоровья сердца и почек.

Исследование 2023 года показало, что у людей, употреблявших чай, риск развития острого поражения почек был ниже – в частности, наибольшая польза была обнаружена при употреблении около 3,5 чашек в день. Однако это было обсервационное исследование, поэтому оно не обязательно доказывает, что именно чай стал причиной такого положительного эффекта.

5. Несладкие смузи

Смузи может опосредованно способствовать здоровью почек, помогая составить завтрак, богатый клетчаткой.

Исследования показывают, что рацион с высоким содержанием клетчатки связан с меньшим риском развития хронических заболеваний почек. Продукты, богатые клетчаткой, в частности ягоды, авокадо, финики, семена чиа и льняное семя, также могут способствовать поддержанию здорового артериального давления и уровня холестерина.

6. Несладкое соевое молоко

Соевое молоко богато растительным белком, который помогает дольше чувствовать сытость. Такое длительное чувство сытости может помочь контролировать вес, что является одним из ключевых факторов профилактики хронических заболеваний почек.

В целом, исследования показывают, что высокое потребление растительного белка может снизить риск развития хронических заболеваний почек на 23%.

7. Кефир

Кефир – это напиток, похожий на йогурт, содержащий белок, кальций и полезные бактерии, которые называются пробиотиками.

Исследования показывают, что ферментированные продукты и напитки, такие как кефир, могут способствовать оздоровлению микробиома кишечника – совокупности микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте.

Дисбаланс кишечных бактерий может играть роль в воспалительных процессах и выработке соединений, которые могут негативно влиять на здоровье почек.

Другие советы диетологов

