Россияне нанесли удар дронами по Харькову: в городе значительные разрушения, есть раненые

В частности, были зафиксированы попадания в Слободском и Киевском районах города.

Российские оккупанты в ночь на 1 июня атаковали Основянский район Харькова, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в результате обстрела поврежден пятиэтажный жилой дом и многоэтажки поблизости. Повреждения получили автомобиль и пять гаражей, еще два гаража полностью разрушены.

Кроме того, по словам чиновника, россияне нанесли удар дроном по городу Богодухов, в результате чего пострадала 39-летняя женщина, у которой развилась острая стрессовая реакция.

Видео дня

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что были зафиксированы попадания и в Слободском и Киевском районах города. Кроме того, российский дрон типа "Молния" нанес удар по Холодногорскому району, в результате чего были повреждены три частных дома.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в эту ночь Россия атаковала Одессу дронами, в результате чего произошло попадание в жилой дом. Вследствие удара возникло возгорание на первом и втором этажах. На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы.

Кроме того, произошло возгорание нежилого двухэтажного здания. По состоянию на полвторого ночи известно об одном пострадавшем.

Также сообщалось, что россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего было полностью уничтожено отделение "Новой почты".

"Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания. Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек с доставкой не ожидается", - сообщили в компании.

Вас также могут заинтересовать новости: