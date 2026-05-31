'Никого нет': 76-летняя женщина осталась единственной жительницей села в Винницкой области

В Винницкой области есть село Щури, которое входит в Копиевский старостинский округ Тульчинской общины в Винницкой области. Журналисты рассказали о 76-летней Галине Майстер, которая осталась одна в этом населенном пункте. По ее словам, она здесь родилась и провела всю жизнь. Как говорится в сюжете "Суспільного", раньше этот населенный пункт называли хутором Щуровка.

"Здесь было 10 домов, 10 домов. И люди здесь были. В школу ходили в Заречное через Гребли. На работу тоже в Заречное ходили", - отметила она.

В то же время магазина, школы или других заведений в Щурах не было, поэтому за продуктами и по делам люди ходили в соседние села. Впоследствии одни уехали, а другие умерли. Женщина говорит, что последние соседи покинули село несколько лет назад.

"Соседка вышла замуж - уехала в деревню уже лет 10 назад. А ее сын - нашел в Нестерварке какую-то женщину и уехал туда", - рассказывает Галина.

Журналисты говорят, что во дворе жительницы села можно увидеть собак и кота. Из-за состояния здоровья Галине трудно самостоятельно заниматься хозяйством, ведь воду нужно приносить из колодца, продукты заказывать через соцработницу или родственников.

"Дом пустой стоит - хозяев нет, все умерли. Никого нет. Только собаки, и то если бы еще кто-то вынес им поесть. Выхожу на крыльцо - посижу и иду ложусь, потому что не могу. И все. И что же здесь? Надо ждать и идти туда уже в вишни", - подчеркнула женщина.

Как отметила дочь Галины, Зоя Темна, она приезжает к маме, когда есть возможность. В помощи женщина нуждается каждый день - принести воды, приготовить еду, убрать и постирать.

"Добраться сюда далеко: ни заехать, ни выехать. Здесь ни магазинов, ничего. Надо просить. Привозить каждый раз. Был еще мой брат немного рядом с ней. А сейчас нет - забрали на войну. Прошу то сестру, то наняли социальных работников, они привозят, что нужно, то я привожу, но сейчас мама вообще не может", - добавляет Зоя.

Как рассказала староста Елена Черная, когда-то в Щурах было 11 жилых домов. В связи с тем, что здесь нет инфраструктуры, семьи уезжали в более крупные села. Пожилые люди тоже со временем покидали свои дома - их переселяли ближе к Копиевке, где было легче ухаживать.

"Поскольку это далеко от населенных пунктов, где можно учиться, детей здесь давно не было. Одна семья, которая здесь жила и имела детей, переехала в Копиевку, поближе к школе, и там дети учились, заканчивали школу. Люди старели, а за жилыми домами ухаживать некому было, поэтому мы переселяли их в Копиевку, подбирали им дома и потом хоронили. И так постепенно случилось, что сегодня здесь зарегистрировано три человека, а фактически проживает только одна женщина", - добавила она.

Также газа и централизованного водоснабжения в Щурах нет. По словам Черной, из-за небольшого количества жителей провести коммуникации в поселок финансово не смогли. Поэтому дом Галины отапливается печью, а дрова ей помогают заготавливать и привозить из старостата.

Женщина получает пенсию на карту, а снимать деньги помогают родственники или социальный работник. По словам жительницы села, больше всего не хватает людей рядом.

"Что же я сделаю, если родители здесь построили дом и жили. Придется мне здесь сидеть - куда я денусь", - поделилась Галина.

В то же время женщина не планирует переезжать из своего дома. По словам Елены Черной, село готово принять внутренне перемещенных лиц и тех, кто лишился дома из-за войны.

Журналисты говорят, что, вероятно, именно они могут дать новую жизнь населенному пункту, где сейчас живет только один человек.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова предупредила о риске выезда мужчин за границу после войны. По ее словам, после отмены военного положения часть семей может воссоединиться не в Украине, а в других странах.

Также Либанова рассказала, что за год Украина потеряла 1 миллион человек населения. Она подчеркнула, что основной вклад в это сокращение внесла естественная смертность.

"Население стареет: есть кому умирать, некого рожать", - отметила демограф.

