'Уже принесла значительные результаты': аналитики оценили новую кампанию Украины по нанесению ударов по РФ

Земляной предположил, что в случае перекрытия поставок из РФ в определенные секторы фронта Украина сможет начать контрнаступательные операции.

Уже более года Украина регулярно использует беспилотники средней дальности для ударов по российским целям в тыловой зоне, сообщает Kyiv Independent.

Издание отмечает, что явная направленность на уничтожение российских грузовиков с поставками и срыв логистики является новым явлением и может вызвать серьезные проблемы для Москвы, о чем хорошо знают российские военные аналитики.

"Предыдущая кампания Украины по нанесению ударов по средней глубине уже создала трудности для российской логистики: некоторые российские подразделения были вынуждены сократить потребление дизельного топлива на 20%, а склады с грузами и командные пункты пришлось перенести дальше в тыл", – рассказал изданию бывший оператор беспилотников 20-й бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины и эксперт по беспилотной войне Дмитрий Путята.

Видео дня

Министр обороны Украины Михаил Федоров недавно объявил о новой кампании, призванной еще больше усилить оборонный потенциал Украины:

"Мы запускаем отдельную программу под названием "Логистическая блокада", чтобы усилить удары средней дальности и систематически уничтожать российские силы в тылу".

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и эксперт по вопросам российских вооруженных сил Роб Ли поделился с изданием, что все более эффективная кампания Украины "безусловно окажет определенное влияние на способность России проводить наступательные операции".

В то же время он предупреждает, что общее влияние этой кампании пока остается неясным.

При этом старший аналитик киевского аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Антон Земляной утверждает, что кампания уже принесла "значительные результаты", и если темп ударов увеличится, Украина потенциально сможет "перекрыть снабжение определенных секторов фронта", что позволит украинским подразделениям, вероятно, "начать контрнаступательные операции".

Издание отмечает, что оба эксперта сходятся во мнении, что Россия неизбежно попытается приспособиться к кампании Украины по нанесению ударов по центру, причем степень успеха этих попыток пока неизвестна.

Однако усилиям Москвы по адаптации препятствует предыдущая кампания Украины, направленная против российских систем противовоздушной обороны, в результате которой сотни систем были поражены и уничтожены на оккупированной территории Украины.

Удары вглубь России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российская группа "Кронштадт", в состав которой входит производитель разведывательно-ударных беспилотников "Орион", сообщила о резком росте убытков по итогам 2025 года. Приводятся данные, что в прошлом году убытки составили 4,5 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель был 2,6 млрд рублей. Это совпадает по времени с ударом украинских дальнобойных дронов по заводу "Кронштадт" в городе Дубна в конце мая 2025 года. С 2023 года производитель стал фигурантом около 300 судебных исков на общую сумму 5,2 млрд рублей из-за срыва поставок, а еще более полусотни дел остаются на рассмотрении.

Также мы писали, что экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что удары Украины по авиационному ремонтному заводу в российском Таганроге Ростовской области привели к потере врагом двух самолетов Ту-142. Кроме того, завод производил и обслуживал российские самолеты-амфибии. Там же ремонтировались А-50, которые были повреждены. Романенко не исключил, что Ту-142 уже использовались в качестве доноров для других самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: