В Румынии есть город, построенный внутри вулканического кратера: чем еще он примечателен

В Румынии есть город, построенный внутри вулканического кратера. В нем есть озеро, которое меняет цвет в зависимости от температуры. Об этом пишет Gandul.ro.

"Город Бая-Сприе в уезде Марамуреш имеет увлекательную историю. Населенный пункт расположен в котловине, образованной в результате обрушения и эрозии древних вулканических структур, и окружен горами вулканического происхождения. Здесь также находится Голубое озеро, уникальное и известное в Европе тем, что меняет цвет в зависимости от освещения и температуры воды", - отмечается в материале.

Известно, что Бая-Сприе развилась у подножия массива Гутай, прямо в центре старых вулканических структур неогена. Бурная вулканическая деятельность миллионы лет назад оставила после себя крупные горные образования и залежи сложных руд (золото, серебро, свинец, цинк, медь).

"Холм Креста, возвышающийся над городом, фактически является "сердцем" бывшего вулканического аппарата. Горная разработка в Бая-Сприе была одной из важнейших в Трансильвании, а вырытые на протяжении веков галереи точно следовали за жилами, образованными остывшей лавой", - подчеркнули в публикации.

Уникальное явление на Голубом озере

Самой известной туристической достопримечательностью, возникшей благодаря этому геологическо-горному чуду, является Голубое озеро, расположенное на южном склоне холма Креста.

"Это не природное озеро как таковое, а обвал старой шахтной галереи (шахта "Домнишоара") примерно в 1919-1920 годах. Впоследствии полость заполнилась дождевой водой и инфильтратами", - объясняет издание.

Отмечается, что Голубое озеро меняет свой цвет благодаря растворению соединений серы и меди, происходящих из бывших горных штреков, а вода имеет уникальный химический состав.

"Весной озеро имеет светло-голубой или лазурный цвет. Летом, когда температура повышается и свет меняется, оно становится изумрудно-зеленым, а иногда приобретает коричневые или темные оттенки", - добавили в материале.

