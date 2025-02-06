Истребители Mirage 2000-5F, которые Франция передала Украине, могут стать заменой самолетам Су-24. Такое мнение высказал эксперт и заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.
По его словам, эти самолеты могут использовать ракеты класса "воздух-воздух", а их радиолокационные средства могут видеть на расстояние до 100 км. На такое же расстояние могут лететь ракеты класса "воздух-воздух", что позволит частично выполнить задачу по защите неба в прифронтовой и пограничной зонах и сделать невозможным подлеты российской авиации.
По мнению Храпчинского, Mirage существенно увеличат потенциал Украины по нанесению ударов по вражеской территории или по территории временно оккупированного Крыма.
"Надо понимать, что это что-то вроде наших Су-24. Они имеют вооружение с возможностью наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям. Две 30-миллиметровые пушки, которые есть на борту, могут работать на расстоянии до двух тысяч метров", - отметил он в эфире Громадського радио.
Эксперт отметил, что самолеты одного типа, например Mirage, в целом не решают проблем, но в комплексе с использованием истребителей F-16 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения можно решить ряд вопросов по получению паритета в воздушном пространстве.
Храпчинский утверждает, что сейчас на линии боевого соприкосновения ни Украина, ни Россия не имеют паритета в воздушном пространстве: россияне боятся залетать на украинскую территорию из-за активного применения средств РЭБ. Из-за этого украинцам также сложно залетать на российскую территорию.
По его мнению, истребители F-16 могут прикрывать истребители Mirage во время наземных операций. Он подчеркнул:
"Дополнительно мы говорим, что у нас будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, которые будут давать указания и в реальном времени видеть, что происходит на расстоянии до 600 километров. Где развернуты средства ПВО, РЭБ, где и какие средства поражения размещены на территории врага. Они могут предоставлять такие целеуказания, чтобы уже можно было отрабатывать или из-под крыла F-16, или с Mirage, или с наших "МиГов" или "Сушек".
Эксперт считает, что Украина может получить всего до 40 самолетов такой модификации.
Самолеты Mirage для Украины - мнение экспертов
Ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан отмечал, что Mirage 2000 - истребитель, который для нужд Украины был модернизирован для того, чтобы он имел возможность нести крылатые ракеты.
По его словам, такая модернизация этих самолетов дает огромную помощь Военно-воздушным силам Украины, в том числе еще советским самолетам типа Су-24.