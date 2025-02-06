Модернизированные истребители Mirage 2000, которые были переданы Украине, имеют возможность нести крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан.
"Было заявление министра обороны Франции о том, что Украине уже поставлены самолеты Mirage 2000. В свое время французы поставляли эти самолеты за границу, это был экспортный вариант, и тогда приняли решение, что определенное количество оставят для собственного потребления. Позже перешли на современную, более совершенную авиационную технику, а самолеты Mirage 2000 вывели из состава воздушных сил Франции", - сказал он в эфире Еспресо.
Эксперт отметил, что Mirage 2000 - истребитель, который для нужд Украины был модернизирован для того, чтобы он имел возможность нести крылатые ракеты.
По словам Хазана, такая модернизация этих самолетов дает огромную помощь Военно-воздушным силам Украины, в том числе еще советским самолетам типа Су-24.
"Теперь у нас появились дополнительные носители для того, чтобы использовать крылатые ракеты Storm Shadow, которые предоставляют нам наши партнеры и союзники. А это означает, что вес одновременного залпа, то есть со всех носителей, которые на сегодня есть в Военно-воздушных силах Украины, существенно увеличится", - добавил он.
Истребители Mirage для Украины - мнение экспертов
Эксперт Дмитрий Жмайло отмечал, что французские самолеты Mirage не такие маневренные, мощные и быстрые, как F-16. Однако, по его словам, Mirage имеют одно важное преимущество - они способны нести европейские ракеты Storm Shadow и Scalp, чего не могут роботы F-16.