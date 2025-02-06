Эксперт отметил, что Mirage 2000 - истребитель, который для нужд Украины был модернизирован для того, чтобы он имел возможность нести крылатые ракеты.

Модернизированные истребители Mirage 2000, которые были переданы Украине, имеют возможность нести крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан.

"Было заявление министра обороны Франции о том, что Украине уже поставлены самолеты Mirage 2000. В свое время французы поставляли эти самолеты за границу, это был экспортный вариант, и тогда приняли решение, что определенное количество оставят для собственного потребления. Позже перешли на современную, более совершенную авиационную технику, а самолеты Mirage 2000 вывели из состава воздушных сил Франции", - сказал он в эфире Еспресо.

Эксперт отметил, что Mirage 2000 - истребитель, который для нужд Украины был модернизирован для того, чтобы он имел возможность нести крылатые ракеты.

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По словам Хазана, такая модернизация этих самолетов дает огромную помощь Военно-воздушным силам Украины, в том числе еще советским самолетам типа Су-24.

"Теперь у нас появились дополнительные носители для того, чтобы использовать крылатые ракеты Storm Shadow, которые предоставляют нам наши партнеры и союзники. А это означает, что вес одновременного залпа, то есть со всех носителей, которые на сегодня есть в Военно-воздушных силах Украины, существенно увеличится", - добавил он.

Истребители Mirage для Украины - мнение экспертов

Эксперт Дмитрий Жмайло отмечал, что французские самолеты Mirage не такие маневренные, мощные и быстрые, как F-16. Однако, по его словам, Mirage имеют одно важное преимущество - они способны нести европейские ракеты Storm Shadow и Scalp, чего не могут роботы F-16.

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