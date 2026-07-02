В Польше решили, что делать с истребителями МиГ-29, которые должна была получить Украина

В Министерстве обороны Польши сообщили, что самолеты будут постепенно, один за другим, выводиться из эксплуатации.

В конце прошлого года Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщили о планируемой передаче Украине части самолетов МиГ-29, оставшихся на вооружении польских ВВС, сообщает Wiadomosci.

Издание отмечает, что эти самолеты уже немолоды – в польских ВВС они находятся на вооружении с 1989 года. Поэтому сейчас их заменяют на более современные самолеты, однако они до сих пор участвуют в миссиях. Базой для самолетов МиГ является 22-я база тактической авиации в Кролеве-Мальборском.

Польша планировала передать их Украине, а взамен за эти самолеты страна должна была получить от украинцев технологии в сфере беспилотников. Однако из этой сделки – по крайней мере на данный момент – ничего не вышло.

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"Мы сделали Украине четкое предложение относительно дронов и технологий. Изначально по этому вопросу было достигнуто соглашение. Сегодня Украина не выполняет эту договоренность. Мы готовы к дальнейшим переговорам", – заявил министр обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

Издание отметило, что, по мнению лидера PSL, этот вопрос имеет политическую подоплеку и обусловлен, в частности, недавними спорами на историческом фоне.

"Результат парадоксален. Поскольку Украина – как заявляет министр обороны – не выполняет условия соглашения, Польша все равно не передаст ей оборудование, которое могло бы пригодиться Киеву на фронте", – говорится в статье.

Поэтому возникает вопрос, что дальше с самолетами, которые не были переданы. Как стало известно "Wirtualna Polska", срок эксплуатации истребителей в любом случае подходит к концу.

"В связи с тем, что они достигают предельных эксплуатационных ресурсов, а также из-за отсутствия перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Республики Польша, они будут циклически выводиться из эксплуатации в польских Вооруженных силах", – сообщила "Wirtualna Polska" пресс-служба Министерства обороны.

Издание пояснило, что МиГи просто изнашиваются – они вылетают лимит часов, на который сертифицированы, и никто не планирует инвестировать в их дальнейшую модернизацию. Поэтому самолеты будут постепенно, один за другим, выводиться из эксплуатации.

Добавляется, что в связи с неизбежным завершением срока эксплуатации самолетов МиГ также возникает вопрос о будущем самой 22-й базы.

В настоящее время эта часть также используется в качестве базы для проведения операций в рамках союзной миссии "Air Policing". Именно здесь дислоцируются союзные подразделения, задачей которых является защита польского и союзного воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

Министерство обороны пока не раскрыло подробностей о будущем базы.

"Аэропорт в Мальборке является важной инфраструктурой безопасности Республики Польша и будет продолжать функционировать, обслуживая как вертолеты, так и самолеты, в том числе союзные", – говорится в сообщении, полученном изданием.

Передача польских МиГ-29 Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что нет МиГов для Украины, потому что нет дронов или дронных возможностей для Польши. Он признал, что Украина в настоящее время обладает значительными возможностями в сфере беспилотников. Косиняк-Камыш добавил, что по этой причине, когда партнеры поставляют Украине военную технику, иногда возникает символический, но очень важный аспект: Киев делится ноу-хау или частично предоставляет доступ к технологиям. Вице-премьер Польши сообщил, что Украина сначала дала на это согласие, но затем отказалась от такого сотрудничества.

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