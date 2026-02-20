Армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огня: что известно

Пхеньян уже применил эти пусковые установки на испытаниях в конце января.

Армия Северной Кореи получила 50 новых 600-мм реактивных систем залпового огня на базе KN-25.

Об этом сообщает NK News. Отмечается, что ракеты на этих установках могут иметь ядерную боевую часть.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая РСЗО "идеально сочетает в себе точность и разрушительную силу тактических баллистических ракет со скоростью огня многоствольных ракетных установок".

По его словам, новинка также использует искусственный интеллект и комбинированную систему наведения. Он подчеркнул, что РСЗО предназначена для "стратегических" ударов – то есть ядерных – и станет средством сдерживания против неназванных противников.

Как отметил в комментарии изданию аналитик группы открытых источников Центра исследований нераспространения оружия (CNS) имени Джеймса Мартина Сэм Лейр, в новую систему вряд ли интегрировали элементы искусственного интеллекта. Вероятно, слова Ким Чен Ына касаются традиционных компьютерных систем поддержки.

В то же время старший научный сотрудник программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир по имени Анкит Панда не исключает, что северокорейский диктатор мог иметь в виду использование ИИ непосредственно в производственном процессе.

Что известно о новых пусковых установках КНДР

Пхеньян уже применил эти пусковые установки на испытаниях в конце января. Тогда было запущено четыре ракеты – они поразили цель, расположенную на расстоянии 358,5 км.

Изготавливают новые системы на заводе "16 марта", расположенном в Пхенсоне. В то же время 600-мм ракеты к ним создают на тракторном заводе "Канге". Эти установки являются модернизированной версией системы KN-25.

Уникальным является калибр этой системы – 600 мм. А длина ракеты составляет примерно 8 метров. Масса же – почти 3 тонны.

Оружие КНДР: другие новости

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сообщал, что КНДР производит ядерные боеголовки в высоком темпе. По его словам, возможности Пхеньяна составляют от 10 до 20 ядерных боеголовок в год.

А в начале января стало известно, что Северная Корея почти втрое увеличит выпуск управляемого оружия. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал расширить мощности оборонных заводов в 2,5 раза и начать перевооружение армии уже в этом году.

