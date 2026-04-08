Турция создает собственный 'Шахед', но с идеями США (видео)

Разработка от STM сочетает в себе дальность действия, искусственный интеллект и возможность работы в "рое".

В Турции представили новый дальнобойный ударный дрон, который уже сравнивают с иранскими"Шахедами", но с более современными технологиями. Разработку показала оборонная компания STM, известная своими дронами-камикадзе.

В коротком видео компания не раскрыла деталей и даже не назвала аппарат, ограничившись надписью "дальнобойный дрон, скоро". Впрочем, по данным турецких профильных СМИ, его дальность может достигать 2000 км.

В отличие от классических "Шахедов", новый дрон, вероятно, оснащен камерой, позволяющей либо управление оператором, либо автономное наведение на цель. Такой подход приближает его к американской разработке LUCAS от SpektreWorks, которая также обладает расширенными возможностями связи и наведения.

В то же время в турецком беспилотнике не замечено характерных элементов спутниковой системы типа Starlink, что может свидетельствовать о ставке на автономность. У STM уже есть опыт в этой сфере – в частности, в дронах-камикадзе Kargu, которые способны действовать в составе "роя".

Еще в начале марта изображение этого беспилотника появилось в концептуальной экосистеме дронов компании – и, как оказалось, было достаточно точным.

Разработка является частью более широкой стратегии STM по созданию многодоменной архитектуры беспилотных систем. Она предполагает, что дроны смогут действовать автономно даже в условиях радиоэлектронной борьбы, обмениваться данными об угрозах и координировать действия в реальном времени.

Другие аналоги "Шахеда"

Как сообщал УНИАН, в войне с Ираном США применили свой новый ударный беспилотник, впервые развернув в боевом подразделении аппарат, оснащенный системой боевой атаки LUCAS (от Low-Cost Unmanned Combat Attack System).

LUCAS, как считается, построен американской инженерной компанией SpektreWorks. Вероятно, он подключается к военным сетям через Starshield – правительственную версию Starlink от SpaceX. По замыслу он похож на иранские дроны Shahed и российские "Герань".

В Пентагоне отметили, что США уже используют новые ударные беспилотники LUCAS, которые называют аналогами "Шахедов", для атак по Ирану. В то же время их производство пока остается ограниченным и исчисляется лишь десятками единиц.

