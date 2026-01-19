Чехия не будет передавать Украине самолеты для борьбы с дронами, - премьер-министр страны

По словам Бабиша, эти самолеты недоступны для передачи.

Чехия не будет продавать и передавать Украине легкие боевые самолеты, которые могут сбивать беспилотники. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, цитирует Reuters.

Таким образом политик отклонил план передачи самолетов, который предложил президент Чехии Петр Павел. Во время своего визита в Киев чешский лидер заявил, что его страна может в короткие сроки предоставить несколько самолетов, а также добавил, что Украина предложила приобрести несколько дозвуковых самолетов L-159.

В то же время Бабиш подчеркнул, что эти самолеты нужны армии Чехии, поэтому их нельзя передавать.

"Эти самолеты недоступны, и у нас нет других", - добавил премьер-министр.

В Reuters напомнили, что Бабиш пообещал не предоставлять военную помощь Украине и отказался от финансовых затрат на кредит Европейского Союза для Киева в декабре.

"Потенциальная сделка с Украиной по самолетам была раскритикована коалиционными партнерами Бабиша из ультраправой пророссийской партии SPD", - отметили в материале.

Также Бабиш сообщил, что позиция Праги не изменилась, ведь предыдущее правительство, которое имело более проукраинскую позицию, тоже отклонило вариант отправки самолетов L-159 в Киев.

Что известно о передаче чешских самолетов Украине

Ранее Петр Павел заявил, что Чехия передаст Украине истребители для борьбы с российскими беспилотниками. Тогда он подчеркивал, что этот вопрос может быть решен "быстро и успешно".

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал заявление Павела о самолетах Украине. В частности, он назвал действия главы государства "поведением слона в фарфоровой лавке".

По словам дипломата, президент Чехии не консультировался с правительством, когда во время визита в Киев делал заявление о передаче самолетов Украине.

