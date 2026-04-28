Конкурент ZALA: Россия резко увеличила использование нового дрона-разведчика

Число применений дрона за месяц увеличилось в четыре раза, что свидетельствует о расширении масштабов его производства и использования.

Российские войска существенно увеличили производство и применение разведывательных беспилотников "Князь Вещий Олег". По итогам марта этот дрон стал вторым по распространенности среди разведывательных БПЛА после систем ZALA, пишет "Милитарный".

Разработчиком аппарата является российская компания "Ушкуйник", которая также создает FPV-дроны и перехватчики.

Технические характеристики

"Князь Вещий Олег" имеет размах крыльев около 2,8 метра и взлетную массу до 11 кг. Среди заявленных характеристик:

дальность действия – до 45 км;

продолжительность полета – до 3,5 часов;

скорость – до 130 км/ч;

высота полета – до 3 км.

Беспилотник оснащен двумя камерами, включая гиростабилизированную оптическую систему, что позволяет вести разведку днем и ночью, а также использует элементы искусственного интеллекта для обнаружения и сопровождения целей.

В конструкции дрона обнаружено значительное количество иностранных комплектующих. В частности, зафиксированы десятки компонентов из США и несколько – из Швейцарии, а также элементы китайского производства.

Дрон "Князь Вещий Олег" – что известно

В марте украинские морские пехотинцы сбили новейший российский разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег". Сообщалось, что это было второе поражение БПЛА этого типа за неделю.

По данным ГУР, этот беспилотник имеет размах крыльев 2,8 метра и максимальную взлетную массу 11 кг. Заявленные тактико-технические характеристики: радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часов, скорость до 130 км/ч, высота до 3 тысяч метров. Оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), которая включает трехосевой подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом.

