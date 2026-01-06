'Это просто хлам': новый китайский танк VT-4 сравнили с украинским 'Оплот-Т'

Тайская армия одновременно эксплуатирует обе модели танков.

Военные Таиланда, которые эксплуатируют китайский основной боевой танк VT-4, высказали резкую критику относительно надежности боевой машины. Об этом сообщает портал Defence Blog.

Солдаты и офицеры, знакомые с эксплуатацией танка, сообщают, что VT-4 часто выходил из строя как во время учений, так и во время боевых действий.

Жалобы касаются преимущественно неисправностей, которые наблюдались во время длительного использования. Экипажи описывают проблемы, которые непосредственно влияли на боеготовность машин. Среди самых серьезных беспокойств, высказанных бойцами, - эффективность основной пушки во время длительного огня.

Экипажи танков сообщали, что прочность ствола становится проблемой после длительного использования в полевых условиях, особенно когда количество выпущенных снарядов превышает то, что они описывают как "безопасные эксплуатационные пределы".

Ресурс ствола якобы составляет лишь 200 выстрелов, что существенно меньше, чем у иностранных аналогов.

Ранее Королевская армия Таиланда сообщила, что VT-4 действительно получил серьезные повреждения после длительных боевых стрельб. Военные признали, что во время стрельбы произошло повреждение ствола танка.

Дополнительная критика касается защиты и мобильности, а также электроники и двигателя.

Военные описывают боковую броню как недостаточную по сравнению с ожиданиями от современного основного боевого танка, а скорость поворота башни экипажи оценивают как более медленную, чем нужно во время динамических боев.

Несмотря на эти проблемы, экипажи признают несколько сильных сторон VT-4, в частности, современные системы управления огнем и способность эффективно обнаруживать и уничтожать цели.

Украинский "Оплот-Т", экспортная версия БМ "Оплот", вызывает у тайских военных меньше нареканий и считается более надежной машиной.

То же самое, кстати, касается и американских танков M48A5PI и M60A3 TIFCS Patton. Как сообщается, все эти машины продемонстрировали стабильную работу как в боевых, так и в небоевых условиях.

На основе опыта, полученного в полевых условиях, некоторые офицеры неофициально рекомендуют при выполнении сложных задач больше полагаться на подразделения, оснащенные танками "Оплот" и Patton.

Танк VT-4: что известно

VT-4 (MBT-3000) является новейшим китайским основным боевым танком третьего поколения. Он разработан корпорацией NORINCO и предназначен на экспорт.

Китайский танк и ранее критиковали за недостаточную надежность. Широкое внимание экспертов привлек инцидент, когда VT-4 сломался во время демонстрации в рамках международного авиашоу Airshow China 2024 в Чжухае.

В то же время, эксперты признают, что танк имеет определенные преимущества над российскими машинами. Так, по сравнению с Т-90С, VT-4 показал отличную точность при стрельбе в различных условиях.

