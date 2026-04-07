РФ безумными темпами теряет самый страшный танк холодной войны: что с ним не так

Есть несколько факторов, которые делают эти танки очень уязвимыми.

Во времена Холодной войны советский танк Т-72 был одним из самых опасаемых и уважаемых основных боевых танков в мире. Теперь же более тысячи единиц этой техники было уничтожено в войне РФ против Украины.

Как пишет ресурс 1945, получить абсолютно точные цифры потерь во время войны сложно. Например, ресурс Oryx, который собирает визуально задокументированные потери техники со стороны Украины и России, сообщает о 396 потерянных Т-72 со стороны Украины против 1 815 уничтоженных Т-72 со стороны России. Бывший автор Forbes Дэвид Акс говорит о 1 200 уничтоженных Т-72 за время полномасштабной войны в Украине.

Автор также упомянул статью на сайте SlashGear, где говорилось, что на данный момент у армии РФ осталось около 2 000 танков, 2 000 боевых машин пехоты и 3 000 бронетранспортеров. Это составляет примерно от 41% до 52% от довоенных запасов страны, большинство из которых находится в плохом состоянии и не подлежит ремонту.

Каким оружием уничтожаются танки Т-72

Одним из первых и самых известных "убийц" Т-72 и другой бронетехники РФ был турецкий беспилотник "Байрактар ТБ2". Однако сейчас об этом БПЛА почти не слышно, поскольку враг выяснил, как ему противодействовать.

Но есть еще одно средство, которое продолжает уничтожать российские Т-72. Речь идет о противотанковых ракетных системах "Джавелин". Россия пыталась защитить свои машины с помощью различных средств, таких как "защитные клетки". Однако пока что такие попытки оказались тщетными.

Почему танки Т-72 стали настолько уязвимыми

Самая большая проблема заключается в так называемом конструктивном недостатке "jack-in-the-box", объясняет автор материала. В этом танке все снаряды размещены в кольце внутри башни, поэтому когда вражеский снаряд попадает в нужное место, снаряды могут быстро взорваться и вызвать цепную реакцию, отрывая башню от корпуса танка в разрушительном пожаре.

Есть и другие факторы. Среди них автор выделил удивительно легкую броню, сравнительно низкую скорость и недостаточно мощный двигатель. Последний недостаток часто приводит к тому, что танк застревает в грязи.

Но, несмотря на все эти проблемы, РФ и в дальнейшем будет бросать Т-72 вместе с экипажами в водоворот войны. Москва не хочет применять более новую и чрезмерно разрекламированную разработку Т-14 "Армата", учитывая стоимость и проблемы с производством. Поэтому, по сути, у РФ не будет другого выбора, резюмирует автор.

Потери России в Украине

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 6 апреля 2026 года Россия потеряла уже более 11 840 танков. Кроме того, было уничтожено или повреждено более 24 тысяч бронированных машин, почти 39,5 тысячи единиц артиллерии и десятки тысяч единиц другого вооружения.

OSINT-аналитик Кайл Глен также сообщает о резком скачке в потерях российских средств ПВО. За последние три месяца темпы их уничтожения выросли в 3,4 раза.

Вас также могут заинтересовать новости: