Польша закупает оружия едва ли не больше всех в мире, но финансовых ресурсов не так много.

Польша реализует самую масштабную в своей новейшей истории программу по перевооружению армии. Расходы на закупку оружия настолько огромны, что это уже вызывает беспокойство относительно финансового состояния польского государства, пишет Defense Express.

Так, польское Министерство обороны законтрактовало закупку 1000 южнокорейских танков K2, сотен американских Abrams, 500 реактивных систем HIMARS и нескольких сотен корейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Это уже не говоря о сотне ударных вертолетов Apache, десятках истребителей F-35, дополнительных зенитных комплексах Patriot и другом вооружении. И все это - совсем недешевые вещи даже для такой процветающей экономики, как в Польше.

Бывший министр обороны страны Мариуш Блащак, который вообще-то сам же и инициировал эту программу перевооружения, теперь предупреждает об угрозе объявления банкротом целого Министерства обороны Польши. По его словам, через 3-4 года ведомство уже не сможет оплачивать законтрактованные поставки военной техники, на что якобы указывает внутренняя переписка между министерствами обороны и финансов.

Правда, в Defense Express призывают воспринимать эти предупреждения в контексте политической борьбы, которая ведется в Польше несмотря на окончание избирательных кампаний. Сегодня Блащак представляет партию "Право и Справедливость", которая находится в оппозиции к действующему правительству.

Но финансирование этих закупок действительно становится тяжелым бременем для Варшавы, говорят эксперты. Корейское оружие Польша закупает в кредит, и по плану уже в 2027 году на выплаты по этим кредитам придется где-то найти аж 80 млрд долларов.

"В то же время, как кажется, в Варшаве должны прекрасно понимать, что из-за угрозы со стороны РФ лучше быть в долгах, но с оружием, чем с деньгами, но без него", - добавили в Defense Express.

