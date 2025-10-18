Соглашение могло бы свидетельствовать о подготовке Китая к большой войне - но его судьба до сих пор неизвестна.

Китай, который активно развивает собственную авиационную промышленность, проявил интерес к закупке российских самолетов-дозаправщиков Ил-78МК-90А. Об этом свидетельствуют слитые в сеть документы российской госкорпорации "Ростех" за 2023 год, которые обнародовала хакерская группа Black Mirror, пишет Defence Express.

По этим данным, Пекин рассматривал возможность приобретения 20 самолетов модификации Ил-78МК-90А со сроком поставки в 2027-2028 годах. Однако никакой официальной информации о контракте до сих пор нет - что вызывает сомнения, удалось ли России "впарить" свой самолет даже союзнику.

Ил-78МК-90А - это модернизированная версия старого самолета Ил-78, созданная на базе транспортника Ил-76МД-90А, производство которого постоянно отстает от планов. Китайская буква "К" в обозначении свидетельствовала бы о специальном варианте для НОАК (Народно-освободительной армии Китая).

В то же время Китай уже имеет собственный аналог - YY-20, разработанный на базе тяжелого транспортника Y-20. На вооружении находится лишь 17 современных дозаправщиков, тогда как остальной флот - устаревшие H-6U 1950-х годов и несколько Ил-78, приобретенных в свое время у Украины.

Аналитики предполагают, что такая заинтересованность в дополнительных самолетах может быть связана с возможной подготовкой Китая к вторжению на Тайвань. Для проведения масштабных операций и противостояния США Пекину нужно существенно нарастить возможности дозаправки в воздухе.

Впрочем, существует и другая версия - китайцы могли просто убедиться, что российская промышленность не способна выполнить контракт в приемлемые сроки. Именно поэтому сделка либо заморожена, либо полностью сорвалась.

Судьба договоренностей пока остается неизвестной. Если контракт все же существует, его подтверждения могут появиться только на спутниковых снимках или фото новых самолетов в будущем.

Угроза для Тайваня - роль РФ

Ранее The Washington Post писала, что Россия помогает Китаю с обучением и предоставлением технологий в одной из немногих областей, где российская армия все еще превосходит возможности китайских военных, - в воздушно-десантных войсках.

Также документы подтверждают существование программы обучения китайских десантников российскими специалистами сначала в России, а позже в Китае. Это может быть частью подготовки к вероятному вторжению на Тайвань.

