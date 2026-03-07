Эксперт рассказал об особенностях ракеты 'Изделие-30', которой РФ ударила по дому в Харькове

Ночью 7 марта российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажному дому в Харькове. Вероятно, враг применил упрощенную модификацию крылатой ракеты Х-101, известную как "Изделие-30".
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, эта ракета имеет существенно увеличенную боевую часть. Появилась она еще в конце 2024 – начале 2025 годов.
"Это крылатая ракета воздушного базирования. Если ракета Х-101 имеет в сечении около 750 сантиметров, то эта почти 500 сантиметров. Она тоньше и короче – длина Х-101 составляет 7 метров, а "Изделия-30" на уровне 6-6,5 метра", – пояснил он.
Эксперт напомнил, что российская ракета Х-101 является современной и имеет "прекрасную систему наведения", но украинские защитники сбивают такие образцы во время массированных ударов. В целом Х-101 рассчитана на дальность 5600 км.
Также "Изделие-30" имеет большую боевую часть. Если ракета Х-101 имеет боевую часть примерно 450 кг, то эта модификация – более 800. Зона поражения "Изделия-30" значительно меньше Х-101, речь идет о расстоянии от 1500 до 2500 километров, рассказал аналитик.
"Эта ракета хоть и не имеет большой зоны поражения, однако разрушения может наносить значительные. В Харькове снесены несколько подъездов и, к сожалению, погибло много людей", – резюмировал Криволап.
Удар РФ по Харькову
Ночью 7 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по разным регионам Украины. Враг применил "Шахеды", крылатые ракеты "Калибр", баллистическое вооружение и т.д.
В Харькове российская ракета ударила по пятиэтажному дому. Произошло разрушение подъезда. Известно о более 10 погибших, среди них – двое детей.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что удар, предварительно, был нанесен новой ракетой "Изделие-30".