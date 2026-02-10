250 истребителей Gripen и Rafale не будут избыточным количеством в условиях войны.

Современные истребители Gripen и Rafale вместе могут пополнить авиафлот Украины на 250 единиц. Как заявил авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина, в условиях войны это количество не является чрезмерным.

Он не исключает возможное получение небольшой группы Gripen с ракетами Meteor уже в марте этого года. Это позволило бы отгонять российские бомбардировщики Су-37 с КАБами. Кроме того, обсуждается возможность производства части компонентов Gripen в Украине.

По словам эксперта, в мирное время Воздушные силы оценивали потребности Украины в самолетах в 128 единиц. Однако в военное время, когда вокруг Украины действуют 300-400 российских бомбардировщиков и истребителей, потребности выросли, отмечает Криволап. Поэтому количество в 250 самолетов не является чрезмерным.

Видео дня

"Цифра 250 самолетов - это не что-то фантастическое, от чего будет какой-то избыток", - сказал авиаэксперт.

Однако, как отметил эксперт, для этого нужно и соответствующее количество пилотов. Он говорит, что для функционирования 250 бортов пилотов нужно примерно 750.

Криволап рассказал, что программы обучения для Gripen и Rafale схожи: переподготовка опытного пилота составляет около 6-9 месяцев, в более медленном режиме - до 18 месяцев.

В целом, по его словам, этапы обучения с использованием вооружения одинаковы, но все зависит от специфики применения видов оружия. По его словам, оба самолета универсальны и эффективны.

"Rafale - более мощные, но и более дорогие. У них хорошая радиолокационная система, она считается лучшей в мире, потому что далеко "видит". С Gripen возникает вопрос экономической эффективности. Думаю, что нам лучше подходят Gripen", - подытожил эксперт.

Парк истребителей в мире

Как сообщал УНИАН, аналитики обратили внимание, что в мире только около десяти стран имеют более 250 современных истребителей поколений 4+, 4++ и 5. В этот список входят США, Китай, Россия, Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан, Турция и Египет. В Европе же, без учета Турции, ни одно государство не имеет столь многочисленного и современного авиапарка.

Для сравнения, во Франции на вооружении воздушных и военно-морских сил около 235 истребителей Mirage 2000 и Rafale, в Германии – примерно 226 Eurofighter Typhoon и Tornado, в Великобритании – около 159 Typhoon и F-35. Эксперты отметили, что эти показатели будут меняться, однако даже с учетом обновлений украинские планы означают претензию на лидерство в Европе и приближение к мировой десятке.

Вас также могут заинтересовать новости: