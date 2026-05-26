В Иране возобновили производство баллистических ракет, - СМИ

Такому стремительному восстановлению могла способствовать помощь со стороны РФ и Китая.

В Иране возобновили производство баллистических ракет и других ключевых систем вооружения после ударов США и Израиля. Об этом сообщают Mako.co.il и CNN со ссылкой на данные израильской и американской разведок.

Несмотря на предыдущие заявления о почти полном уничтожении военной промышленности Ирана, новые оценки доказывают, что Тегеран уже возобновил производство части вооружений.

В частности, высокопоставленный чиновник Израиля подтвердил, что Иран возобновил ограниченное производство "критически важных" систем, опираясь на сохранившиеся компоненты, а также возобновляя производство на отремонтированных линиях или на тех, которые не были повреждены.

Видео дня

Речь идет о выпуске новых баллистических ракет, пусковых установок, зенитных ракет и дронов. Кроме того, Иран возвращает в строй ракеты и пусковые установки, которые оставались в туннелях, заблокированных во время боевых действий.

Израильские чиновники оценили, что иранцам удастся восстановить свою наступательную сеть беспилотников в течение нескольких месяцев. В то же время оценка по восстановлению производства ракет заключается в том, что иранцы смогут увеличить темпы производства в течение года, а, вероятно, даже за более короткий период.

Как сообщают источники CNN, такому стремительному восстановлению могла способствовать помощь со стороны РФ и Китая. Кроме того, последствия атак США и Израиля оказались менее разрушительными, чем считалось.

Также телеканал сообщает, что Китай продолжал поставлять Ирану компоненты для производства ракет, несмотря на то, что масштабы таких поставок могли быть ограничены блокадой США.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщал, что Китай передает Ирану "компоненты для производства ракет". В свою очередь в МИД КНР это опровергли и назвали такие утверждения "не основанными на фактах".

Также израильские военные признали, что часть объектов оборонной промышленности Ирана понесла меньшие повреждения, чем предполагалось, или вообще осталась неповрежденной после авиаударов.

Иран и США - последние новости

Ранее The Washington Post писал, что США и Иран заключили предварительное соглашение, но Ормузский пролив под вопросом. Один из дипломатов подчеркнул, что после подписания меморандума о взаимопонимании Иран немедленно откроет Ормузский пролив и примет меры для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней.

Также CNN сообщал, что Трамп созвал советников по национальной безопасности на экстренное совещание по поводу судьбы Ирана. Такое заседание завершилось без окончательного решения относительно дальнейших шагов.

В свою очередь, в Тегеране заявляют, что разногласия с США остаются "очень глубокими", а для достижения договоренности требуется дополнительное время и дальнейшие переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: